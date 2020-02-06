В Уфе коммунальные службы очищают улицы от снега вместе с экипажами ГИБДД

Фото: сайт администрации Уфы







Фото: сайт администрации Уфы

УФА, 6 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе накануне вечером коммунальные службы проводили работы по уборке снега вместе с экипажами ГИБДД. Очередной совместный рейд помог более оперативно очистить улицы от снега там, где ранее были припаркованы автомобили. Машины, размещенные с нарушением правил парковки, переместили на специальные стоянки.

«Коммунальные службы и подразделение ГИБДД Уфы давно наладили постоянное взаимодействие, — сказал глава администрации Кировского района Илвир Нурдавлятов. – Мы благодарны сотрудникам за совместную работу, она по-настоящему эффективна. Их помощь помогает существенно сократить время уборки и вывоза снега».

При проведении работ по уборке и вывозу снега соответствующие службы информируют водителей о том, что нужно убрать машины, но они не всегда к ним прислушиваются.

Кроме того, подчас нарушаются и правила парковки. В городе днем при очистке улиц от снега задействовано более 260 единиц техники, в ночное время это число увеличивается до 300.