Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.17 ↓

EUR 69.74 ↑

6 февраля Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе коммунальные службы очищают улицы от снега вместе с экипажами ГИБДД

ОБЩЕСТВО
Фото: сайт администрации Уфы

Фото: сайт администрации Уфы

УФА, 6 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе накануне вечером коммунальные службы проводили работы по уборке снега вместе с экипажами ГИБДД. Очередной совместный рейд помог более оперативно очистить улицы от снега там, где ранее были припаркованы автомобили. Машины, размещенные с нарушением правил парковки, переместили на специальные стоянки.

«Коммунальные службы и подразделение ГИБДД Уфы давно наладили постоянное взаимодействие, — сказал глава администрации Кировского района Илвир Нурдавлятов. – Мы благодарны сотрудникам за совместную работу, она по-настоящему эффективна. Их помощь помогает существенно сократить время уборки и вывоза снега».

При проведении работ по уборке и вывозу снега соответствующие службы информируют водителей о том, что нужно убрать машины, но они не всегда к ним прислушиваются.

Кроме того, подчас нарушаются и правила парковки. В городе днем при очистке улиц от снега задействовано более 260 единиц техники, в ночное время это число увеличивается до 300.

Теги: снег, благоустройство города, ГИБДД
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии у прибывших из Китая граждан обнаружена вирусная инфекция
На территории Башкортостана зарегистрировано 25 случаев острой респираторной вирусной инфекции у граждан, прибывших из Китая, сообщил замруководителя Р
Участников форума студентов #ДОМА пригласили на стажировку в правительство Башкирии
Около тысячи студентов - из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска. Казани, Екатеринбурга, Магнитогорска, Оренбурга, Самары, Перми, Ханты-Мансийска, Альме
«Вы что творите, уроды?!» - Элвин Грей заступился за коллегу по цеху
Элвин Грэй (Радик Юльякшин) заступился за коллегу по цеху. Популярный артист эмоционально написал, что у певицы Иркэ после концерта в Казани разбили маши
20-летний парень из Башкирии покорил жюри вокального проекта «Ну-ка, все вместе!»
20-летний вокалист из Стерлитамака Эрик Ахметов покорил жюри шоу «Ну-ка, все вместе!» на телеканале «Россия-1». Об этом сообщила городская детская школа
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть