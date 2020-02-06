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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Абзелиловском районе Башкортостана прошел молодежный форум «Ынтылыш»

ОБЩЕСТВО

УФА, 6 фев 2020. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Абзелиловском районе республики состоялся молодежный форум «Ынтылыш» (в переводе с башкирского языка переводится как «стремление»). В его работе приняли участие более 100 молодых людей из Башкортостана, Москвы, Санкт-Петербурга и Казани.

Главная цель образовательного пространства – раскрытие информации о существующих возможностях реализации проектов молодежи. В этом году форум прошел в новом для форума формате пленарных дискуссий, что позволило спикерам уделить внимание только сути темы. Работа форума транслировалась онлайн в интернете, благодаря чему за его ходом следили более 1000 участников со всей страны.

В рамках форума была организована видеосвязь с Италией, Москвой, Казанью и Уфой – о своём пути и проектах рассказали старший консультант консалтинговой компании PQE Лира Нигматуллина (Милан), обладатель короны «Миссис Вселенная-2017», «Мисс Мира – 2019» Лейла Муругова (Казань), путешественник Руслан Алмаев, руководитель проекта «Блог-тур «Мой регион», стажер Правительства г. Москва Айзиля Мулюкова. С участниками форума также пообщались председатель Ассоциации молодёжных землячеств РБ Байрас Азаматов, руководитель проекта «Флетшеринг» Тамьян Габитов, председатель Молодёжного правительства РБ Ислам Тухватуллин и другие. Всего 15 спикеров создали интересную образовательную программу.

«Я рад, что есть такие активные молодые ребята, — сказал Ильдар Тагирович. — Мы говорим на одном языке. А это, убежден, говорит о том, что все, что мы планируем – воплотится в жизнь. По-другому работать не стоит», — приветствовал участников форума глава администрации Абзелиловского района Ильдар Нафиков.
Форум был организован администрацией Абзелиловского района вместе с Молодежным землячеством Абзелиловского района.

Теги: молодежь
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