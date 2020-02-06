Фото: ИА «Башинформ» В Уфе фирму оштрафовали на полмиллиона за попытку скрыть факт продажи алкоголя подростку Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 6 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе предприятие оштрафовали на полмиллиона рублей за попытку уйти от наказания после продажи алкоголя подростку. ООО «Кайрос» привлекли к административной ответственности за незаконное вознаграждение от имени юридического лица.

Дёмский районный суд г. Уфы утвердил решение мирового судьи о привлечении к административной ответственности ООО «Кайрос».

В ходе прокурорской проверки выявили факт продажи алкоголя несовершеннолетнему в июне прошлого года. За такое правонарушение положен административный штраф от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

Чтобы избежать штрафа, работник магазина предложила проверяющему за деньги скрыть обнаруженный факт и не составлять административный протокол, а также уничтожить документы.

Представитель правоохранительных органов отказался от вознаграждения и сообщил об инциденте руководству.

В связи с этим прокуратура района возбудила административное дело по статье «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица», по результатам рассмотрения которого фирму оштрафовали на полмиллиона рублей.

Не согласившись с принятым решением, предприниматель обжаловал его в вышестоящую инстанцию.

Дёмский районный суд Уфы утвердил ранее вынесенный приговор.