В Уфе фирму оштрафовали на полмиллиона за попытку скрыть факт продажи алкоголя подростку
В Уфе фирму оштрафовали на полмиллиона за попытку скрыть факт продажи алкоголя подростку Фото: ИА «Башинформ»
УФА, 6 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.
В Уфе предприятие оштрафовали на полмиллиона рублей за попытку уйти от наказания после продажи алкоголя подростку. ООО «Кайрос» привлекли к административной ответственности за незаконное вознаграждение от имени юридического лица.
Дёмский районный суд г. Уфы утвердил решение мирового судьи о привлечении к административной ответственности ООО «Кайрос».
В ходе прокурорской проверки выявили факт продажи алкоголя несовершеннолетнему в июне прошлого года. За такое правонарушение положен административный штраф от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.
Чтобы избежать штрафа, работник магазина предложила проверяющему за деньги скрыть обнаруженный факт и не составлять административный протокол, а также уничтожить документы.
Представитель правоохранительных органов отказался от вознаграждения и сообщил об инциденте руководству.
В связи с этим прокуратура района возбудила административное дело по статье «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица», по результатам рассмотрения которого фирму оштрафовали на полмиллиона рублей.
Не согласившись с принятым решением, предприниматель обжаловал его в вышестоящую инстанцию.
Дёмский районный суд Уфы утвердил ранее вынесенный приговор.