Фото: onf.ru 350 НКО и «Опора России» присоединились к проекту ОНФ «Прямая линия. Продолжение» Фото: onf.ru

УФА, 5 фев 2020. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Проект Народного фронта по отработке обращений граждан на прямую линию президента был презентован главе государства 5 декабря на Международном форуме добровольцев в Сочи. Именно тогда Путин назвал проект «Прямая линия. Продолжение».

«Сейчас в работе находится 220 тысяч обращений – большое число. Сформированы волонтерские штабы ОНФ в каждом регионе. Некоммерческие организации оказывают активную помощь и содействие в решении проблем тех людей, которые обращались на прямую линию президента», – заявил руководитель Исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.

На сегодняшний день в работу единых волонтерских штабов для помощи людям включились уже около 350 профильных некоммерческих организаций (НКО).

«Мы хотим, чтобы эта «армия» разрасталась». Сейчас работа выстроена по двум направлениям: первое – это рассмотрение обращений, которые поступили на прямую линию, а второе – это те обращения, которые приходят через новое приложение «ОНФ. Помощь», – рассказал заместитель руководителя Исполкома ОНФ Дмитрий Поликанов.

Мобильное приложение «ОНФ.Помощь» – логичное продолжение проекта по прямой линии. Скачать его можно в сервисах Google Play и App Store. И, собственно, обратиться за помощью. Заявки от граждан разбирают волонтеры, НКО, активисты ОНФ и работают адресно с каждым заявителем. Для помощи ветеранам Великой Отечественной войны в приложении создана отдельная кнопка. Оставить заявку могут родственники, соседи или просто неравнодушные люди, которые знают о проблеме ветерана.

Сегодня ОНФ и общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» торжественно подписали соглашение о сотрудничестве в этом направлении.

«Наши предприниматели хотят помогать ветеранам войны, у которых есть волнующие вопросы. Если поступает запрос на мобильное приложение «ОНФ. Помощь» от ветеранов, мы будем контактировать с регионом, из которого пришел запрос, будем связываться с предпринимателями, дирекцией «Опоры России», чтобы они включились и помогли этому ветерану, которому мы должны воздать все почести», – подчеркнул президент «Опоры России» Александр Калинин.