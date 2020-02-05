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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Еще одна певица из Башкирии прошла в финал шоу «Ну-ка, все вместе!»

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Еще одна певица из Башкирии прошла в финал шоу «Ну-ка, все вместе!» Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 5 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

Еще одна певица из Башкирии стала финалисткой поистине народного вокального проекта «Ну-ка, все вместе!». Азалия представляет родной город Салават.

Выпуск с ее участием выйдет в эфире в воскресенье, 9 февраля, в 17:50 на телеканале «Россия-1». Чем покорила девушка жюри, состоящее из 100 экспертов с разными музыкальными вкусами, продюсеры и режиссеры пока не делятся.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что в финал шоу также вышел 20-летний исполнитель из Стерлитамака Эрик Ахметов.

Теги: телевидение
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