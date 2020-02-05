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Минтранс России предложил высаживать плохо пахнущих пассажиров из электричек

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Минтранс России предложил высаживать плохо пахнущих пассажиров из электричек Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 5 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

Министерство транспорта России предлагает высаживать из электричек и поездов людей, которые плохо пахнут, поют или играют на музыкальных инструментах.

Предложения ведомства содержатся в проекте приказа об изменениях в правилах железнодорожных перевозок. Документ опубликован на портале для проектов нормативно-правовых актов.

В документе говорится, что кроме плохого запаха, пения и игры на инструментах удалить из вагона смогут за грязную одежду и громкую музыку из колонок, радиоприемника или другого звукоусилителя.

Предложения Минтранса вынесены на публичные обсуждения, которые продлятся до 21 февраля, сообщает РБК.

На сегодняшний день, в действующих правилах говорится, что снять человека с поезда можно, если он нарушает «правила проезда, общественный порядок и мешает спокойствию других пассажиров». Уточнений о том, какие это могут быть ситуации, нет.

В каких именно случаях может быть нарушено спокойствие других пассажиров, предлагается подробно изложить в новой версии документа.

Теги: Минтранс РФ, железнодорожное сообщение
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