Фото: Соцсети 20-летний парень из Башкирии покорил жюри вокального проекта «Ну-ка, все вместе!» Фото: Соцсети

УФА, 5 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

20-летний вокалист из Стерлитамака Эрик Ахметов покорил жюри шоу «Ну-ка, все вместе!» на телеканале «Россия-1». Об этом сообщила городская детская школа искусств, из которой некогда выпустился начинающий артист. Какую песню исполнил Эрик и сколько голосов набрал, пока не разглашается. Известно, что молодой исполнитель прошел в финал шоу, где поборется за главный приз — кубок проекта, 1 млн рублей и контракт на запись оригинальной песни.

Эрик Ахметов переехал в Москву, где учится на факультете «музыкальное искусство эстрады» в училище имени Гнесиных. В прошлом году Эрик потерял маму, которая боролась с раком около пяти лет.

«Мамочка, ты знай, что я живу теперь только ради тебя, и все, что я делаю в жизни, теперь только для тебя», — написал тогда певец.