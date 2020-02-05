Фото: Олег Яровиков В Уфе прокуратура проверяет случай выката самолета со 183 пассажирами за пределы полосы Фото: Олег Яровиков

УФА, 5 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

Уфимская транспортная прокуратура начала проверку после инцидента в международном аэропорту «Уфа». Утром 4 февраля самолет авиакомпании «Победа» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы во время разворота перед выходом на старт. На борту воздушного судна в тот момент находилось 183 пассажира, в том числе четыре ребенка, и шесть членов экипажа.

«На место происшествия выезжал представитель Уфимской транспортной прокуратуры. В связи с произошедшим проводится прокурорская проверка исполнения законодательства о безопасности полетов», — уточнили в пресс-службе Уфимской транспортной прокуратуры.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало, что пострадавших при инциденте нет. Позднее стало известно, что рейс авиакомпания отменила.