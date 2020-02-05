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5 февраля Среда

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Очередной температурный рекорд в Башкирии: 4 февраля воздух прогрелся до +2,9 градуса

ОБЩЕСТВО

УФА, 5 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

4 февраля 2020 года выдалось самым «жарким» в Башкирии. По данным синоптиков, накануне температура воздуха в Уфе достигла +2,9 градуса, побив тем самым температурный рекорд 2016 года, который составлял +2 градуса.

Абсолютный максимум зафиксирован на метеостанции Уфа-Дема. На метеостанции аэропорта Уфа температура воздуха в этот день повышалась до +2,4, на метеорологическом посту Уфа-ГМЦ (ул. Р. Зорге, д. 25/2) до +2,1 градуса, уточняется в сообщении Башгидрометцентра.

В ближайшие дни в Башкирии, как и на всей Европейской территории России, вновь ожидается резкая смена погоды. В регионы начнет поступать очень холодный воздух с Баренцева моря. С 5 февраля температура воздуха начнет понижаться. Ночью будет -7,-12, при прояснениях до -17 градусов, днем -4,-9 градусов.

6 февраля в северных районах ночью столбики термометров опустятся до -12,-17 градусов, днем ожидается 5,-10 градусов мороза, в южной половине региона ночью -3,-8, днем 0,-5 градусов.

Постепенно фон температур приблизится к характерным значениям февраля.

Теги: Башгидромет, погода
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