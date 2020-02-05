Башкирия в федеральных СМИ: Об отключении от всемирного Интернета, инвалидах и жилье

УФА, 5 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

Депутаты от Башкирии внесли в Госдуму законопроект, уточняющий терминологию в федеральных конституционных законах.

В Госдуму внесён законопроект, направленный на устранение коллизий и приведение использованной в конституционных законах терминологии в соответствие с нормами законодательства об образовании и охране здоровья граждан. Об этом сообщила «Парламентская газета», уточнив, что авторами законопроекта являются депутаты Госдумы от фракции «Единая Россия» Павел Качкаев и Рафаэль Марданшин, а также члены Госсобрания Башкортостана. В издании пояснили, что депутаты от Башкирии предлагают внести редакционные изменения в федеральные Конституционные законы «О Правительстве РФ», «О Государственном гербе РФ», «О референдуме РФ», «О военных судах РФ», чтобы согласовать используемую в них терминологию с Федеральными законами «Об образовании в РФ» и «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». Отмечается, что предлагаемые изменения предусматривают согласование используемой в документах терминологии, замену и исключение некоторых слов и понятий.

Выросло жилищное строительство. ИА REGNUM﻿ выяснил, что в 2019 году в большинстве российских регионов наблюдался рост жилищного строительства. Так, в Уральском ФО рост жилищного строительства составил 8,8% (до 6,4882 млн кв. м), в Центральном ФО — 8,2% (25,3647 млн кв. м), в Северо-Кавказском ФО — 7,9% (3,837 млн кв. м), в Приволжском ФО — 4,9% (15,968 млн кв. м), информирует агентство со ссылкой на данные Росстата. При этом наибольшие объёмы жилищного строительства осуществлялись в Московской области, где было введено 10,7% от сданной в эксплуатацию общей площади жилья в целом по стране. В Москве этот показатель составил 6,3%, Краснодарском крае — 5,6%. В Башкирии построили 3% от общей площади введенного в России жилья, рассказали в REGNUM.

Пожить красиво дорого. Тем временем эксперты ЦИАН составили рейтинг регионов по стоимости самых дорогих арендных квартир. Башкирия оказалась в этом списке на 9 месте, пишет «Российская газета». Как ожидалось, на первом месте — Москва. Там пентхаус на 700 кв. метров с тремя каминами, зимним садом, сауной и террасой с видами на центр столицы можно арендовать за 5,05 млн рублей в месяц. На втором — Петербург, где за 825 тысяч рублей в месяц можно снять квартиру в 620 «квадратов» с зимним садом, прудом и фонтаном. Третье и четвертое места у Свердловской области и Подмосковья — там просят по 500 тысяч рублей в месяц за квартиру на 150 и 230 «квадратов». Замыкает пятерку Краснодарский край: 400 тысяч рублей в месяц за 150 кв. метров на побережье Черного моря в Сочи. В Крыму, в Ялте (шестое место) можно снять пентхаус за 270 тысяч рублей. Седьмое, восьмое и девятое места «дорогого» рейтинга — у квартир с арендой по 200 тысяч рублей в месяц во Владимирской, Иркутской областях и Башкирии, говорится в сообщении. Десятое место — у Самарской области. Здесь квартиру в 215 «квадратов» с видом на Волгу предлагают за 190 тысяч рублей в месяц.

«Уфимских чиновников вывели на уборку снега» — новость с таким заголовком опубликовали многие федеральные СМИ. В частности, INTERFAX.RU передал, что «4 февраля в Уфе около 500 чиновников вышли на «субботник», чтобы убрать улицы после обильного снегопада». В акции участвовали 300 сотрудников мэрии, говорится в сообщении и отмечается, что «ради этого в мэрии отменили еженедельное совещание»

Где больше всего инвалидов в России, выяснил портал NEWS.ru, ознакомившись с данными Росстата за 2019 год. В материале сообщается, что всего в нашей стране живут 11,9 млн инвалидов, большинство из них — 5,3 млн — имеют II группу инвалидности. Оказалось, что наибольшее число имеющих инвалидность граждан живёт в Москве — 1 млн человек, Санкт-Петербурге — 607 тысяч и Краснодарском крае — 452 тысячи. За ними следуют Московская (450 тысяч) и Ростовская (366 тысяч) области. В десятку лидирующих по этому показателю регионов также вошли Дагестан (338 тысяч), Нижегородская область (302 тысячи), Татарстан (299 тысяч), Свердловская область (291 тысяча) и Башкирия — 271 тысяча инвалидов. А меньше всего инвалидов — две тысячи — проживают в Чукотском автономном округе, уточнили в NEWS.ru.

Свой интернет. «Новые Известия» ознакомились с докладом международной правозащитной группы «Агора» и общественного проекта «Роскомсвобода» о свободе в российском сегменте Интернета в минувшем году и сообщили, что «правозащитников особенно тревожит явный курс властей на изоляцию Рунета». Отмечается, что за год правозащитники зафиксировали 438 981 случай ограничения свободы в Рунете. Большую часть из них составляют ограничения доступа к Интернет-сайтам и сервисам. По данным издания, всего в России заблокировано уже 4,74 млн ресурсов. Среди регионов России, где положение пользователей Интернета ухудшилось особенно сильно, эксперты называют Башкортостан и еще 42 региона, пишет газета. «Авторы доклада считают, что российские власти взяли курс на "создание Интернета наподобие китайско-северокорейского", и напоминают, что на 2020 год запланированы учения по отключению страны от всемирного Интернета. При этом цена доступа к Интернету в России одна из самых низких в мире», — отмечают в «НИ».

Штрафы за продажу табачной продукции детям. «В Башкирии магазинам, в которых несовершеннолетние купят вейпы, снюсы и табак для кальяна, теперь грозит штраф до 200 000 рублей, — передает ОТР. — Должностные лица заплатят 40 000, частные — 4000-5000 рублей. Продавать никотиносодержащие смеси детям и подросткам в Башкирии запретили еще осенью, однако ответственность за нарушения установили только сейчас», — пояснили при этом на телеканале.