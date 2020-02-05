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В Башкирии в онкодиспансере благодаря сбору мусора появилось новое оборудование

ОБЩЕСТВО
Фото: https://vk.com/kryshechki_rb

В Башкирии в онкодиспансере благодаря сбору мусора появилось новое оборудование Фото: https://vk.com/kryshechki_rb

УФА, 5 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе онкобольным купили оборудование благодаря сбору мусора. Жители республики сдавали крышечки на переработку на протяжении года и собрали 85 тысяч пластиковых крышечек. За почти две тонны было выручено 12 тысяч рублей. На эти деньги в республиканский онкодиспансер было куплено 6 ходунков, сообщает Utv.ru.

Сбор пластиковых крышек как вторсырья по Башкирии организовал проект «Крышечки спешат на помощь», который позволяет решать сразу несколько задач: уменьшить количество пластика в республике, привлечь внимание к экологическим проблемам и помочь тяжелобольным людям. В акции участвовали образовательные учреждения Уфы, Стерлитамака, Салавата, Ишимбая, Белорецкого, Альшеевского и других районов республики. Было организовано 202 пункта сбора крышечек в офисах, библиотеках, сети магазинов «Байрам», школах, высших учебных заведениях и детских садах. После соответствующей переработки из собранного сырья будут изготовлены полезные пластиковые изделия: лейки, грабли, лопаты, тара и так далее.

По словам заведующей отделением общей онкологии Республиканского клинического онкодиспансера Любови Кудряшовой, ходунки позволяют больным передвигаться самостоятельно и чувствовать себя независимыми.

Руководитель проекта «Крышечки спешат на помощь» Елена Воробьева отметила, что следующими благополучателями станут дети с особенностями развития.

По словам организаторов, приобщиться к акции очень просто. Пластиковые крышки принимают во всех магазинах сети «Байрам», в библиотеках, в детских садах и школах. Список пунктов, куда можно принести и сдать крышечки, можно найти в группе «Крышечки спешат на помощь».

Можно собирать и приносить различные крышки — от минеральной воды, от молока, от соков, от бытовой химии, от косметических средств. Важно, чтобы крышка была чистая и без вкладышей.

Стоимость этого вида сырья выше других. Например, 1 кг пластиковых крышечек переработчик оценивает в 15 рублей, 1 кг макулатуры в 4 рубля, 1 кг стекла в 2 рубля.

Для того чтобы организовать пункт сбора крышечек, достаточно установить пятилитровую бутылку или коробку с информационной надписью и символом проекта.

Теги: благотворительность, благотворительная акция, экология
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