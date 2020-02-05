Фото: пресс-служба УГЗ по Уфе | Видео: пресс-служба УГЗ по Уфе Уфимские спасатели пришли на помощь девушкам с детьми в Тульской области Фото: пресс-служба УГЗ по Уфе | Видео: пресс-служба УГЗ по Уфе

УФА, 5 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

Двое сотрудников Поисково-спасательного отряда Уфы сейчас находятся на обучении в городе Новомосковске. 2 февраля они приняли участие в спасательной операции в одном из сел Тульской области.

Уфимцы в выходной день вместе с другими «студентами» выбрались на экскурсию в дом-музей, расположенный в селе Себино. После культурной программы ребята решили осмотреть местную купель. Приехав на место, они увидели, что в овраге находится автомобиль, а рядом девушки с детьми.

Оказалось, что машина молодых мам скатилась вниз с пригорка — девушки не смогли самостоятельно выбраться из кювета.

«Группа «студентов», в числе которой были и уфимские спасатели, вытащила легковой автомобиль из оврага и вручную эвакуировала ее обратно на пригорок. Ни пассажиры, ни водитель в результате ДТП не пострадали – на момент происшествия в машине никого не было», — сообщили в пресс-службе Управления гражданской защиты Уфы.

Отмечается, что ребята оказались единственными, кто предложил девушкам реальную помощь: в течение часа им помогали только словами.