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В Уфе на Бакалинской за сутки произошло два «зрелищных» ЧП: потоп и авария с троллейбусом

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина, администрация Уфы | Видео: Ксения Калинина

В Уфе на Бакалинской за сутки произошло два «зрелищных» ЧП: потоп и авария с троллейбусом Фото: Ксения Калинина, администрация Уфы | Видео: Ксения Калинина

УФА, 5 фев 2020. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе за прошедшие сутки на улице Бакалинской произошло два ЧП. Вечером 4 февраля участок проезжей части, расположенный напротив дома №22 по улице Айской, затопило растаявшим снегом.

По словам очевидцев, некоторые водители, спускаясь с улицы Бакалинской в сторону остановки «Солнечный микрорайон», были вынуждены объезжать глубокое «озеро» по встречной полосе, спасая машину от холодной воды, при этом, нарушая ПДД. Но кто-то «шёл на таран», погружая автомобиль до капота в коричневую воду.

Агентство «Башинформ» обратилось в мэрию Уфы за комментарием по поводу данного участка дороги. По словам уфимцев, именно здесь такая ситуация после сильного ливня или снегопада — не редкость, а закономерность.

«В районе улицы Бакалинской есть ливневая канализация. Однако в сложившихся погодных условиях велика вероятность закрытия решеток ливневки кусками льда. Специалисты МУП СУРСИС выехали на место, чтобы расчистить решетки ото льда и обеспечить беспрепятственный сток талых вод в ливневую канализацию. В городе круглосуточно ведется инспекция всей сети ливневой канализации. В нестабильных погодных условиях работа по расчистке решеток усилена. Городские службы благодарят представителей СМИ за наблюдательность, своевременную информацию и содействие», — прокомментировала начальник отдела пресс-службы администрации Уфы Рената Салахова.
фото администрации Уфы

В утренний час пик 5 февраля на этой же улице водители вновь оказались в сложной ситуации. В районе остановки «Радищева» троллейбус необычным образом (возможно, дорожное покрытие было скользким из-за переменчивой погоды и водитель не справился с управлением) развернуло поперек дороги: задней частью он «придавил» припаркованный автомобиль.

Это привело к тому, что все последующие троллейбусы остановились, заняв правую полосу движения: пассажиры были вынуждены пересаживаться на другой транспорт, а водители легковых автомобилей попали в пробку, с трудом объезжая электротранспорт.

Теперь сотрудникам ГИБДД предстоит выяснить, кто виноват в этом ДТП.

Теги: ЧП, ДТП
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