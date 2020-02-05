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Оснований говорить об увеличении численности волков в Башкирии нет - эксперт

ОБЩЕСТВО

УФА, 5 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

В национальном парке «Башкирия» прокомментировали историю с распространением фейковых сообщений о двигающейся со стороны Бурзянского района большой стае волков. Иллюстрируются сообщения видеороликами, якобы подтверждающими, что волки массово нападают на домашних собак.

Охотоведы, и не только они, безошибочно определили в этих зловещих волках собак породы чешский влчак. Внешне они очень похожи на диких сородичей, но любой кинолог с легкостью отличит, где кто. На одном видео собаку преследовали именно влчаки — упитанные, ухоженные, к тому же не в Башкирии.

Сегодня нет оснований говорить об увеличении численности волков в Башкирии, считает директор нацпарка «Башкирия» Владимир Кузнецов. «Сейчас у волков гон, они теряют бдительность и могут выходить туда, где есть люди. Но это все же редкие случаи, — успокаивает эксперт. — Сотрудники парка постоянно патрулируют территорию, следы волков встречаются редко. Нам только предстоит провести зимние маршрутные учеты животных. И тогда мы точнее скажем, кто и в каком количестве обитает у нас».

Эксперты нацпарка рекомендуют игнорировать подобного рода сообщения и научиться отличать волка от собаки. Для этого нужно запомнить несколько отличительных признаков:

— следы у волка узкие, овальные, у собаки — округлые, разлапистые;

— волки воют на разные голоса и тембры, изредка тявкая. Собаки лают;

— волки резко и умело хватают добычу за горло. Собаки набрасываются, как придётся и за что придётся;

— хвост у хищника не закручивается и, как правило, неподвижен. Домашние питомцы виляют хвостом, выражая эмоции.

Справка. Нацпарк «Башкирия» расположен на юго-западных склонах Южного Урала, к западу от водораздельного хребта Уралтау, в юго-восточной части Башкортостана, на территории трех административных районов: Мелеузовского, Кугарчинского, Бурзянского. В границах парка находится 15 населенных пунктов, в которых проживают около 3,8 тысячи человек. Общая площадь парка — 92 тысячи га.

Теги: животные, нацпарк «Башкирия»
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