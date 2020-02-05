Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии будут контролировать цены на товары из-за коронавируса Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 5 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии начнут контролировать цены на товары из-за коронавируса.

В республике ситуация на рынке продовольственных товаров будет контролироваться из-за распространения в Китае коронавируса и добровольным отказом крупнейших ритейлеров от ввоза продуктов из этой страны. Об этом сообщили в пресс-службе Госсобрания — Курултая Башкирии.

По словам председателя республиканского парламента Константина Толкачева, необходимо профилактизировать потенциальную угрозу на территории республики, найти замещение товарам из Китая и не допустить перебоя поставок, дефицита отдельной продукции и роста цен.

Многие крупные ритейлеры уже приняли оперативные меры по замещению китайского импорта. Поэтому сейчас важно предупредить искусственное повышение цен. Некоторые игроки рынка, по словам спикера, могут попытаться использовать ситуацию в своих интересах и спровоцировать искусственный скачок цен.

Вопрос по поручению председателя парламента депутаты обсудят совместно с представителями исполнительных органов власти и крупных торговых сетей на заседании рабочей группы по проведению информационно-аналитического наблюдения за состоянием рынка продовольственных товаров в республике.