Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.43 ↓

EUR 70.12 ↑

5 февраля Среда

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии будут контролировать цены на товары из-за коронавируса

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии будут контролировать цены на товары из-за коронавируса Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 5 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии начнут контролировать цены на товары из-за коронавируса.

В республике ситуация на рынке продовольственных товаров будет контролироваться из-за распространения в Китае коронавируса и добровольным отказом крупнейших ритейлеров от ввоза продуктов из этой страны. Об этом сообщили в пресс-службе Госсобрания — Курултая Башкирии.

По словам председателя республиканского парламента Константина Толкачева, необходимо профилактизировать потенциальную угрозу на территории республики, найти замещение товарам из Китая и не допустить перебоя поставок, дефицита отдельной продукции и роста цен.

Многие крупные ритейлеры уже приняли оперативные меры по замещению китайского импорта. Поэтому сейчас важно предупредить искусственное повышение цен. Некоторые игроки рынка, по словам спикера, могут попытаться использовать ситуацию в своих интересах и спровоцировать искусственный скачок цен.

Вопрос по поручению председателя парламента депутаты обсудят совместно с представителями исполнительных органов власти и крупных торговых сетей на заседании рабочей группы по проведению информационно-аналитического наблюдения за состоянием рынка продовольственных товаров в республике.

Теги: коронавирус, Госсобрание, цены на продукты
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Уфе самолет с пассажирами авиакомпании «Победа» выкатился за пределы взлетной полосы
В столице Башкирии рано утром 4 февраля самолет авиакомпании «Победа» в момент разворота на торце искусственной взлётно-посадочной полосы краем основной
В Башкирии игра ребенка со спичками привела к крупному пожару в жилом доме
В Центр управления в кризисных ситуациях регионального МЧС вечером 3 февраля поступило сообщение о пожаре в жилом доме по улице Мусы Джалиля в селе Стар
В Башкирии активисты создали петицию в защиту уфимца после смертельной драки с педофилом
Петиция в поддержку уфимца, спасшего детей от предполагаемого педофила, на портале Change.org за сутки собрала около 30 тысяч подписей. Владимир подозре
На территории Башкирии прогнозируется резкое похолодание
В Башкирии, как и на всей Европейской территории России, в ближайшие дни вновь ожидается резкая смена погоды. В регионы начнет поступать очень холодный
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть