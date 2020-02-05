В России выберут «Королеву леса»

УФА, 5 фев 2020. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В России пройдет чемпионат «Лесоруб XXI века», в рамках которого состоится Всероссийский конкурс «Королева Леса».

В конкурсе могут принять участие девушки от 21 до 35 лет, работающие в лесной отрасли, на предприятиях ЛПК (на лесозаготовительных, деревообрабатывающих, целлюлозно-бумажных, лесохимических предприятиях), представительницы предприятий, производящих и поставляющих лесозаготовительную и деревообрабатывающую технику, и студентки профильных образовательных организаций.

Все расходы для конкурсанток по проезду, проживанию, питанию и участию в конкурсных мероприятиях финального этапа берут на себя организаторы проекта.

Вся информация и регистрация участниц на официальном сайте конкурса.