Фото: уфимский планетарий Уфимцам расскажут всю правду о существовании девятой планеты Солнечной системы Фото: уфимский планетарий

УФА, 5 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

В субботу 8 февраля, в День Российской науки, в Уфимском городском планетарии состоится лекция «Основы астрономии. Итоги последних лет» в трёх частях.

Что нового узнала наука за последние годы? Какие открытия современных учёных взволновали мир? Исследования комет, малых планет и спутников, гипотезы и доказательства, а также вся правда о терзающем нас вопросе — существует ли девятая планета Солнечной системы? Обо всем этом расскажет Владимир Сурдин — лауреат Беляевской премии и премии «Просветитель» за 2012 год, старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П.К. Штернберга, доцент физического факультета МГУ, советский и российский астроном и популяризатор науки. Лекция будет демонстрироваться в записи.

Экспертом на лекции выступит Филипп Терехов — популяризатор космонавтики, автор многочисленных научно-популярных лекций, некоторые из которых были прочитаны им в Уфимском городском планетарии. Филипп Терехов ответит на интересующие вопросы, а также расскажет о некоторых космических аппаратах, запущенных к планетам и спутникам.

Лекция пройдет в звёздном зале. Вход свободный. Начало — в 19 часов.