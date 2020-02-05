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Уфимцам расскажут всю правду о существовании девятой планеты Солнечной системы

ОБЩЕСТВО
Фото: уфимский планетарий

Уфимцам расскажут всю правду о существовании девятой планеты Солнечной системы Фото: уфимский планетарий

УФА, 5 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

В субботу 8 февраля, в День Российской науки, в Уфимском городском планетарии состоится лекция «Основы астрономии. Итоги последних лет» в трёх частях.

Что нового узнала наука за последние годы? Какие открытия современных учёных взволновали мир? Исследования комет, малых планет и спутников, гипотезы и доказательства, а также вся правда о терзающем нас вопросе — существует ли девятая планета Солнечной системы? Обо всем этом расскажет Владимир Сурдин — лауреат Беляевской премии и премии «Просветитель» за 2012 год, старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П.К. Штернберга, доцент физического факультета МГУ, советский и российский астроном и популяризатор науки. Лекция будет демонстрироваться в записи.

Экспертом на лекции выступит Филипп Терехов — популяризатор космонавтики, автор многочисленных научно-популярных лекций, некоторые из которых были прочитаны им в Уфимском городском планетарии. Филипп Терехов ответит на интересующие вопросы, а также расскажет о некоторых космических аппаратах, запущенных к планетам и спутникам.

Лекция пройдет в звёздном зале. Вход свободный. Начало — в 19 часов.

Теги: День науки, космос, планетарий
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