Жителя Башкирии за долги по алиментам отправили на обязательные работы

УФА, 5 фев 2020. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Жителя села Павловка Нуримановского района Башкирии отправили на обязательные работы за долги по алиментам.

Как сообщили в Федеральной службе судебных приставов, 39-летний житель задолжал более 100 тысяч рублей. Исполнительный лист был направлен для удержания из заработной платы должника по месту его работы.

Мужчина стал скрываться от судебных приставов, меняя место работы. И каждый раз заработная плата на новом месте была ниже предыдущей, пока в конце концов он не уволился и не встал на учет в центр занятости населения.

Задолженность возрастала, в добровольном порядке гражданин долг не погашал.

Суд назначил неплательщику наказание в виде 60 часов обязательных работ, которые ему предстоит провести за общественно полезным трудом. Также должнику вручено постановление о временном ограничении на пользование специальным правом на управление транспортным средством.

После этого должник решил уплатить все необходимые платежи в адрес сына.

«Если гражданин продолжит уклоняться от уплаты алиментов, ему грозит уголовная ответственность по ст.157 УК РФ, предусматривающая наказание вплоть до лишения свободы сроком на один год», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.