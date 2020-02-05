В Уфе появится новый жилой комплекс комфорт-класса от ГК «Жилстройинвест»









УФА, 5 фев 2020. /ИА «Башинформ».

В географическом центре Уфы строится новый жилой комплекс комфорт-класса. В ЖК «Ботаника» от ГК «Жилстройинвест» можно приобрести квартиры по доступной цене – от 2,1 млн. Неоспоримое преимущество «Ботаники» — расположение рядом с Непецевским дендропарком.

ГК «Жилстройинвест» больше известна как застройщик жилья бизнес и премиум-класса, поэтому в рамках проекта комфорт-класса будут применены все визитные карточки компании: концепция «двор без машин», система контроля доступа, эксклюзивный дизайн внутренней территории двора.

«Главным достоинством «Ботаники» мы считаем близость Непейцевского дендропарка, – говорит заместитель директора по маркетингу ГК «Жилстройинвест» Иван Зорин . – До недавнего времени этой территории не уделяли заслуженного внимания. А ведь дендропарк – это настоящие «лёгкие» Уфы. По традиции «Жилстройинвест» взял на себя повышенные обязательства и займется облагораживанием дендропарка, где появятся освещенные дорожки, зоны отдыха и игр».

Представьте, как здорово будет гулять там с детьми, заниматься скандинавской ходьбой или просто наслаждаться тишиной.

Квартиры в ЖК «Ботаника» – это не просто крыша над головой, это комфортный стиль жизни с ландшафтным дизайном двора, наземной автостоянкой на 284 машиноместа, достойными соседями.

Кстати, ЖК «Ботаника» – это первый проект ГК «Жилстройинвест», реализуемый по эскроу-счетам, квартиру можно приобрести как за наличный расчет, так и по ипотечным программам банков-партнеров.

Подробнее о ЖК «Ботаника» по тел. (347) 289-90-05.

*Цена за квартиру площадью 30,54 кв. м. №17 в корпусе 2, 4 этаж составляет 2,0999 млн. руб. ООО «Специализированный застройщик «Город». Проектная декларация на сайте js-invest.ru