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В Башкирии на карантин из-за гриппа и ОРВИ полностью закрылись 11 школ и один детский сад

ОБЩЕСТВО
Фото: http://gripptips.ru

В Башкирии на карантин из-за гриппа и ОРВИ полностью закрылись 11 школ и один детский сад Фото: http://gripptips.ru

УФА, 5 фев 2020. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В настоящее время в Башкирии на карантин из-за большого количества заболевших гриппом и ОРВИ полностью закрылись 11 школ и один детский сад, сообщила в программе «Вести-Башкортостан» и.о. отдела эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по республике Зухра Шагиева.

Накануне надзорное ведомство объявило о начале эпидемии гриппа и острой респираторной инфекцией в республике, информировал «Башинформ». Эпидемический порог в Башкортостане уже превышен на 35%. Только за последнюю неделю в регионе заболели 27,5 тысяч жителей, из них 70% – дети.

Теги: грипп, ОРВИ
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