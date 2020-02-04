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«Янган-Тау» приобрел оборудование для лечения бесплодия

партнерский материал
ОБЩЕСТВО

УФА, 4 фев 2020. /ИА «Башинформ»,

Один из ведущих санаториев республики начал активно развивать новое направление – повышение репродуктивного здоровья отдыхающих. Проще говоря – лечение мужских и женских болезней, мешающих стать счастливыми родителями. В прошлом году руководство учреждения закупило и установило современное оборудование американского и немецкого производства, используемые для лечения простатита, первых признаков аденомы простаты, гинекологических заболеваний, бесплодия.

Как рассказала врач-терапевт санатория Снежанна Мельниченко, современные технологии в комплексе с природными факторами – лечением термальным паром из горы Янгантау и минеральной водой Кургазак часто дают положительный эффект.

«К нам поступают хорошие новости, что после нашего санатория люди наконец-то обрели наследника», — говорит Снежанна Мельниченко.

Как мы уже рассказывали ранее, основная специализация санатория — это заболевания позвоночника (остеохондроз и связанные с ним осложнения), лечение болезней почек, расстройства нервной и вегетативной нервной системы. За последние пять лет «Янган-Тау» принял больше 150 тысяч человек, из них 26 тысяч — в 2019 году.

До 31 марта в санатории действует грандиозная акция. Путевка на три дня вам обойдется всего в 6700 рублей, на пять дней – в 8790 рублей. В эту сумму входит проживание, питание по системе «все включено» и общеукрепляющие процедуры.

Подробнее о санатории и акции смотрите на сайте www.yantau.ru

Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.

Лицензия №ЛО-02-01-005759 от 28 июля 2017 года.

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Теги: Янган-Тау
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