Фото: Олег Яровиков Маски и кожные антисептики: в РЖД усилили меры безопасности из-за вспышки коронавируса Фото: Олег Яровиков

УФА, 4 фев 2020. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Для профилактики распространения коронавирусной инфекции на территории России на объектах инфраструктуры РЖД и в пассажирских поездах

проводятся дополнительные противоэпидемиологические мероприятия, сообщает пресс-служба компании.

В том числе проведены инструктажи персонала по действиям и мерам безопасности в случае выявления лиц с симптомами инфекционного заболевания. Все работники, контактирующие с пассажирами (проводники, кассиры, дежурные и др.), обеспечены средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки) и кожными антисептиками.

На вокзалах и в поездах обеспечен неснижаемый запас специальных моющих составов, которыми проводится регулярная дезинфекция всех помещений, проверена работоспособность установок обеззараживания воздуха и укомплектованность бактерицидными лампами, организована ревизия вентиляционных систем, проводится аудиоинформирование пассажиров о мерах профилактики заболевания, а также размещены памятки о мерах профилактики коронавирусной инфекции.

На вокзалах дежурят врачи, а медицинские пункты дополнительно укомплектованы необходимыми противоэпидемическими средствами и ручными бесконтактными инфракрасными термометрами.

В настоящее время временно ограничено железнодорожное сообщение с Китайской Народной Республикой и с КНДР. Неиспользованные проездные документы в отмененные поезда и беспересадочные вагоны, оформленные в российских пунктах продаж, пассажиры могут вернуть без удержания сборов и плат.