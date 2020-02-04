Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.90 ↑

EUR 70.79 ↓

4 февраля Вторник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Во время Великой Отечественной войны дорогие рестораны Уфы превратили в столовые

ОБЩЕСТВО / Из Архива печати РБ

УФА, 4 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

После начала Великой Отечественной войны рестораны и столовые Уфы стали отпускать в два раза больше блюд – более 50 тысяч в день. О ресторанах, превращенных в столовые, и обедах на дом рассказала газета «Красная Башкирия» в декабре 1941 года. «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Национального архива РБ.

В дни Отечественной войны перед Уфимским трестом общественного питания встала задача – наиболее полно удовлетворить возросшие запросы городского населения. Для этого расширяли существующую сеть столовых и буфетов, максимально увеличив их пропускную способность.

К концу декабря 1941 года в Уфе было открыто четыре новых столовых и 11 буфетов, главным образом, для обслуживания рабочих и служащих заводов и фабрик. «С целью увеличения пропускной способности рестораны «Уфа» и «Урал» превращены в общедоступные столовые», — информирует газета. При этом во многих столовых были значительно расширены залы для посетителей. В частности, в бывшем ресторане «Урал» добавилось еще 60 мест, увеличился и штат работников.

Также намного возросло количество блюд, отпускаемых посетителям. «До войны все рестораны и столовые треста отпускали ежедневно около 20 тысяч блюд, сейчас – до 50 и более тысяч блюд, — сообщает издание 29 декабря 1941 года. — Столовая «Урал» в октябре должна была ежедневно отпускать 3 900 блюд, фактически же отпускает сейчас 8 500. «Урал» дает до 7 тысяч блюд ежедневно». Кроме того, из 19 работающих уфимских столовых почти половина отпускала обеды на дом, что составляло дополнительно до 4 тысяч блюд в день.

И все же Уфимский трест общественного питания не удовлетворял всех запросов потребителей. Так, в жалобной книге столовой «Урал» посетители отмечали «грубое обращение официанток, нерасторопность, грязь, невкусное приготовление пищи, отсутствие надлежащей культуры — типичные для многих уфимских столовых жалобы».

Одна из причин этого крылась в недостатке квалифицированных кадров. Замена работников, ушедших на фронт, в системе была еще плохо поставлена. Поэтому вполне справедливы были жалобы посетителей на то, что «даже из хороших продуктов некоторые повара умудряются готовить плохие блюда».

Основной формой подготовки кадров в этой сфере должна была стать «инициатива томских работников общественного питания, готовящих поваров в порядке индивидуального шефства опытных работников над новичками», которая на тот момент недостаточно использовалась в Уфе.

Материалы предоставлены Национальным архивом РБ.

Теги: Национальный архив РБ, архив печати, Великая Отечественная война, общепит, Уфа
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В МЧС Башкирии опровергли информацию о нашествии волков
Жителей Башкирии напугала информация, распространяемая в соцсетях и мессенджерах. Якобы в единую дежурно-диспетчерскую службу поступило официальное сооб
В Башкирии при странных обстоятельствах в квартире погибли студент и школьница
В Бирске в прошедшие выходные при странных обстоятельствах погибли два человека. Как сообщает ГТРК «Башкортостан», ссылаясь на источник, в съемной однок
Где в Башкирии будут строиться водопроводы в 2020 году
В Башкирии в текущем году запланировано строительство централизованного водопровода в следующих населенных пунктах: Уфа, Демский район, пос. Кустаре
В Башкирии отремонтируют 564 км сельских дорог по программе «Родная улица»
В этом году, благодаря реализации республиканской программы «Родная улица», отремонтируют почти 113 километров сельских улиц на общую сумму более 900 мл
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть