Во время Великой Отечественной войны дорогие рестораны Уфы превратили в столовые

УФА, 4 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

После начала Великой Отечественной войны рестораны и столовые Уфы стали отпускать в два раза больше блюд – более 50 тысяч в день. О ресторанах, превращенных в столовые, и обедах на дом рассказала газета «Красная Башкирия» в декабре 1941 года. «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Национального архива РБ.

В дни Отечественной войны перед Уфимским трестом общественного питания встала задача – наиболее полно удовлетворить возросшие запросы городского населения. Для этого расширяли существующую сеть столовых и буфетов, максимально увеличив их пропускную способность.

К концу декабря 1941 года в Уфе было открыто четыре новых столовых и 11 буфетов, главным образом, для обслуживания рабочих и служащих заводов и фабрик. «С целью увеличения пропускной способности рестораны «Уфа» и «Урал» превращены в общедоступные столовые», — информирует газета. При этом во многих столовых были значительно расширены залы для посетителей. В частности, в бывшем ресторане «Урал» добавилось еще 60 мест, увеличился и штат работников.

Также намного возросло количество блюд, отпускаемых посетителям. «До войны все рестораны и столовые треста отпускали ежедневно около 20 тысяч блюд, сейчас – до 50 и более тысяч блюд, — сообщает издание 29 декабря 1941 года. — Столовая «Урал» в октябре должна была ежедневно отпускать 3 900 блюд, фактически же отпускает сейчас 8 500. «Урал» дает до 7 тысяч блюд ежедневно». Кроме того, из 19 работающих уфимских столовых почти половина отпускала обеды на дом, что составляло дополнительно до 4 тысяч блюд в день.

И все же Уфимский трест общественного питания не удовлетворял всех запросов потребителей. Так, в жалобной книге столовой «Урал» посетители отмечали «грубое обращение официанток, нерасторопность, грязь, невкусное приготовление пищи, отсутствие надлежащей культуры — типичные для многих уфимских столовых жалобы».

Одна из причин этого крылась в недостатке квалифицированных кадров. Замена работников, ушедших на фронт, в системе была еще плохо поставлена. Поэтому вполне справедливы были жалобы посетителей на то, что «даже из хороших продуктов некоторые повара умудряются готовить плохие блюда».

Основной формой подготовки кадров в этой сфере должна была стать «инициатива томских работников общественного питания, готовящих поваров в порядке индивидуального шефства опытных работников над новичками», которая на тот момент недостаточно использовалась в Уфе.

Материалы предоставлены Национальным архивом РБ.