Фото: Госкомтранс РБ Из-за снегопада в Башкирии техника будет работать до пятницы круглосуточно Фото: Госкомтранс РБ

УФА, 4 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

Непогода не оставляет в покое коммунальные службы Башкирии. Глава республиканского Госкомтранса Тимур Мухаметьянов собрал оперативное совещание по уборке дорог в южных районах региона. По данным пресс-службы ведомства, принято решение о начале работы оперативного штаба на базе Управления дорожного хозяйства Башкирии.

«На площадках районных дорожно-ремонтных строительных управлений организовано круглосуточное дежурство. При очистке снега на дорогах регионального, межмуниципального и местного значения используется увеличенный парк техники. В том числе обеспечено наличие не менее одного шнекоротора в каждом из районов, а в Зианчуринском районе их три единицы. Одновременно начата переброска дополнительных тракторов, комбинированных снегоочистителей и шнекороторов из северных районов республики», — уточнили в госкомитете.

Сейчас по республике работают 1100 единиц техники. Оперативный штаб будет трудиться круглосуточно до пятницы включительно.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что в Башкирию после небольшого перерыва вернулись снегопады.