В Башкирии ужесточили наказание москвичу за попытку мошенничества на 20 млн рублей

УФА, 4 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

Верховный суд Башкирии ужесточил наказание москвичу, задержанному при попытке мошенничества на 20 млн рублей.

Вместо условного лишения свободы на 3 года по статье «Покушение на мошенничество в особо крупном размере» 63-летнего жителя Москвы приговорили к реальному лишению свободы.

Установлено, что мужчина, обладая информацией о проведении полицейскими проверок в отношении представительства Союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация "Северная столица"», решил подзаработать на махинации. В декабре 2018 года он предложил руководителю Союза помочь избежать проверки за вознаграждение в сумме 20 млн рублей. На самом деле мужчина не имел таких полномочий.

Потерпевший перечислил 10 млн рублей на счет жителя Москвы, а при передаче оставшейся части вознаграждения последний был задержан сотрудниками УФСБ России по Республике Башкортостан.

Кировский районный суд Уфы приговорил его за попытку мошенничества к условному лишению свободы на 3 года с испытательным сроком 2 года. Прокуратура сочла приговор чрезмерно мягким и обжаловала его в апелляционном порядке.

Судебная коллегия Верховного суда Башкирии изменила приговор и назначила наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Мужчину взяли под стражу в зале суда.