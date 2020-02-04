Городские службы Уфы переведены в режим повышенной готовности
Городские службы Уфы переведены в режим повышенной готовности Фото: пресс-служба администрации г. Уфы
УФА, 4 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.
Городские службы Уфы переведены в режим повышенной готовности. Об этом сообщили в мэрии города.
Режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» в столице республики снят сегодня с 8 часов. Введен режим «Повышенная готовность».
«Однако с учетом возможного ухудшения погодных условий в дальнейшем на территории городского округа, силы и средства служб и предприятий будут находиться в состоянии повышенной готовности», — уточнили в городской администрации.