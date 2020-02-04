Фото: пресс-служба Госкомюста В Чишминском районе Башкирии супруги отметили 70-летний юбилей совместной жизни Фото: пресс-служба Госкомюста

УФА, 4 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

В Чишминском районе Башкирии проживают супруги, прожившие вместе 70 лет.

Султан и Гузаль Хайдаровы поженились в 1950 году, спустя пять лет после окончания Великой Отечественной войны. Султан Хаматгалиевич является участником Великой Отечественной войны, Гузаль Ахияретдиновна награждена медалью «Работник тыла».

Стоит отметить, что за всю историю в Чишминском районе это всего лишь вторая пара юбиляров, проживших совместно 70 лет.

Также в Чишмах 60-летие совместной жизни отметили юбиляры Гарифуллины Шарифулла и Суфия, а также Рыбакины Николай и Таисия.

Шарифулла Шайдуллович и Суфия Гайзетдиновна всю жизнь проработали в сельском хозяйстве, имеют стаж работы 50 и 40 лет соответственно, вырастили и воспитали четырех сыновей, восемь внуков, а сейчас помогают в воспитании шести правнуков.

Николай Андреевич и Таисия Яковлевна живут в поселке Чишмы, у них в трудовой книжке всего две записи: «принят» и «уволен». Всю трудовую деятельность посвятили плодово-ягодному питомнику Чишминского района.

Юбилярам вручили памятные подарки и поздравительные адреса от имени Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова.