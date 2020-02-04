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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Владмир Путин присудил премии президента молодым ученым

ПОЛИТИКА

УФА, 4 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присуждении молодым ученым ежегодных премий в области науки и инноваций. Как сообщается на сайте Кремля, одним из лауреатов премии президента в области науки и инноваций для молодых ученых за 2019 год стал завкафедрой психологии образования и педагогики факультета психологии МГУ, доктор психологических наук Александр Веракса. Награду он получил за «лонгитюдное кросс-культурное исследование когнитивного развития детей дошкольного и школьного возраста».

Также премии за создание «новой платформы для наноразмерных оптических устройств на базе полупроводниковой фотоники» удостоился главный научный сотрудник физико-технического факультета Национального исследовательского университета ИТМО, доктор физико-математических наук Сергей Макаров.

Третьим лауреатом стала замдиректора по науке научно-исследовательского института экспериментальной онкологии и биомедицинских технологий Приволжского исследовательского медицинского университета, кандидат биологических наук Марина Ширманова. Почетное звание лауреата ее присуждено за «достижения в изучении онкологических процессов методами флуоресцентного биоимиджинга in vivo».

Теги: премии молодым ученым, Владимир Путин
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