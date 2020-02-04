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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии завершилось голосование за лучший макет эмблемы Года эстетики

ОБЩЕСТВО
Фото: МинЖКХ

В Башкирии завершилось голосование за лучший макет эмблемы Года эстетики Фото: МинЖКХ

УФА, 4 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии голосование за лучший макет эмблемы Года эстетики населенных пунктов подошло к концу.

В республике 2020 год объявлен Годом эстетики населённых пунктов. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Башкирии объявило, что подготовительный период подошел к завершению, осталось лишь выбрать эмблему Года эстетики.

Голосование стартовало 29 января и завершилось 4 февраля. В нем приняли участие 3 348 человек. Помимо десяти предложенных вариантов, жители республики могли прислать на рассмотрение собственные эскизы.

Наибольшее число голосов набрал вариант под №7. За него проголосовали 585 человек (17,47%).

Предложений от пользователей сети по авторским макетам не поступало, поэтому результаты голосования отправлены в организационный комитет по Году эстетики.

Между тем, интернет-пользователи неоднозначно отнеслись к предложенным вариантам логотипов. «Судя по шрифтам и приемам, все макеты сделаны одним и тем же дизайнером. Понятно, что бюджета на это нет, или он минимален, но это не значит, что должна страдать визуальная культура Уфы. Уфимцы заслуживают другой Год эстетики». «Перегружено, аляповато, несовременно. Эмблема к году эстетики должна и сама быть эстетичной. Заборы ухудшают эстетический вид населенных пунктов, превращая улицы в загоны. Доступная и безбарьерная среда для пешеходов и маломобильных групп? Озаборивание дорог позволяет повышать скорость автомобилистам, а при авариях они превращаются в шрапнель». «Многие варианты перегружены, в качестве ватермарки к фоткам и на сувенирку мелкие детали не будут различимы», — поделились своим мнением участники голосования.

Теги: Год эстетики населенных пунктов, ЖКХ, благоустройство
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