Фото: соцсети Школы Уфы избавятся от заявлений о согласии на обыск детей Фото: соцсети

УФА, 4 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

В администрации Уфы пообещали аннулировать бланки на досмотр личных вещей школьников. В соцсетях накануне появились фотографии документа, который должны были заполнить родители или законные представители учащихся, об информированном добровольном согласии на осмотр запрещенных к ношению в учебных заведениях вещей. Среди таких вещей — холодное оружие (ножи), табачные изделия (насвай, снюс), газовые баллончики. Этот бланк вызвал волну негодования среди представителей общественности: родители возмутились этим фактом и подвергли сомнению законность процедуры обыска.

Сложившуюся ситуацию агентству «Башинформ» прокомментировали в пресс-службе администрации Уфы.

«По факту инцидента, произошедшего в одной из школ города в Нижегородке, городским Управлением образования проведено совещание с начальниками районных отделов образования, на котором были даны рекомендации об усилении мер по обеспечению безопасного образовательного процесса в учреждениях образования. Для этого были даны рекомендации: усилить контрольно-пропускной режим; отработать с сотрудниками действия при чрезвычайных ситуациях; провести дополнительные инструктажи с обучающимися о недопустимости нахождения запрещенных предметов во время учебного процесса; проинструктировать родительскую общественность о необходимости осуществления дополнительного осмотра личных вещей обучающихся на предмет ношения в школу запрещенных предметов, о проведении добровольных осмотров обучающихся, в целях усиления мер безопасности в школе, в случаях острой необходимости», — сообщили в мэрии.

В муниципалитете также добавили, что эти бланки были инициированы школами самостоятельно. Учебные учреждения аннулируют их.