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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Все туристы из Башкирии вернулись домой после путешествия в Китай

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Все туристы из Башкирии вернулись домой после путешествия в Китай Фото: Олег Яровиков

УФА, 4 фев 2020. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Из китайской Саньи в Уфу прибыл последний рейс с 350 пассажирами на борту. Никто из них не заболел. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на республиканский Роспотребнадзор.

Специалисты ведомства продолжат круглосуточный санитарно-карантинный контроль в уфимском аэропорту: все пассажиры международных рейсов обязательно проходят исследование тепловизором.

С начала года в Уфе было выявлено девять пассажиров с подозрением на вирусную инфекцию, ни в одном случае анализы не подтвердили инфицирование новым вирусом.

Россия с 1 февраля ограничила авиасообщение с Китаем, где выявлена вспышка вызванной новым коронавирусом пневмонии.

Теги: авиасообщение, коронавирус, Роспотребнадзор
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