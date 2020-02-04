Фото: Олег Яровиков Все туристы из Башкирии вернулись домой после путешествия в Китай Фото: Олег Яровиков

УФА, 4 фев 2020. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Из китайской Саньи в Уфу прибыл последний рейс с 350 пассажирами на борту. Никто из них не заболел. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на республиканский Роспотребнадзор.

Специалисты ведомства продолжат круглосуточный санитарно-карантинный контроль в уфимском аэропорту: все пассажиры международных рейсов обязательно проходят исследование тепловизором.

С начала года в Уфе было выявлено девять пассажиров с подозрением на вирусную инфекцию, ни в одном случае анализы не подтвердили инфицирование новым вирусом.

Россия с 1 февраля ограничила авиасообщение с Китаем, где выявлена вспышка вызванной новым коронавирусом пневмонии.