Фото: ИА «Башинформ» Председатель Госсобрания Башкортостана поддержал «закон о тишине» Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 4 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

Председатель Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев поддержал инициативу введения федерального «закона о тишине».

Как стало известно ранее, в России предложили ужесточить наказание за шум ночью. Жильцов многоквартирных домов хотят штрафовать на сумму от 50 тысяч рублей, если они будут шумно вести себя в период с 23:00 до 07:00, а юридических лиц — от 50 до 150 тысяч.

Соответствующий пакет поправок в КоАП и Жилищный кодекс разработала группа депутатов Госдумы. Законопроект внесут в Думу до конца весенней сессии.

Константин Толкачев считает установление федеральной нормы целесообразным.

«Сегодня проблема «шумных соседей» регулируется на региональном уровне. В нашей республике действует Закон «Об обеспечении покоя граждан и тишины в ночное время», в соответствии с которым жителям многоквартирных домов надлежит соблюдать тишину с 23 до 7 часов в будни и с 23 до 9 часов в выходные и праздники. Данный закон, принятый в 2011 году, хорошо себя зарекомендовал. Граждане знают о своих правах и успешно их отстаивают. Тем не менее, установление аналогичной нормы на федеральном уровне целесообразно. Для органов власти, для правоохранительных органов федеральные законы имеют больший вес — с введением такой нормы на общегосударственном уровне следует ожидать улучшения исполнения закона и усиления контроля за правоприменением», — прокомментировал Константин Толкачев.

Кроме того, спикер республиканского парламента считает, что ограничение по шуму целесообразно распространить также на определенные часы в дневное время. Отмечается, что в Госсобрание поступает большое количество обращений граждан с просьбой принять соответствующий закон. В период весенней сессии проанализируют практику других регионов, где действует соответствующая норма, и будут предложены варианты решения проблемы.