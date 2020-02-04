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В Башкирии нет искусственного завышения цен на медицинские маски - депутат Римма Утяшева

ОБЩЕСТВО

УФА, 4 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии нет искусственного завышения цен на медицинские маски. Об этом заявила депутат республиканского парламента Римма Утяшева. «У нас все спокойно. Маски дефицитом не стали, в аптеках всегда в наличии. Мы переговорили с директорами крупных сетевых аптек. Розничная цена колеблется от 3,8 до 8 рублей за штуку. Такой разброс цен был всегда, поэтому поводов для беспокойства у граждан республики нет», — прокомментировала Римма Утяшева.

Ранее Правозащитный центр «Единой России» обратился в Федеральную антимонопольную службу и Министерство промышленности и торговли РФ с просьбой проверить факт отсутствия в аптеках медицинских масок и существенного роста стоимости на них в некоторых регионах. По сообщениям СМИ, за неделю с 20 по 26 января средняя стоимость пачки медицинских выросла на 30%, а объем их продаж увеличился на 31%.

«На прошлой неделе мы направили обращения в Федеральную антимонопольную службу и Министерство промышленности и торговли РФ с просьбой проверить факт отсутствия в аптеках медицинских масок и существенного роста стоимости на них. К сожалению, сведения об умышленном завышении цен продолжают поступать из регионов. Так, например, в Курской области цена завышена уже в 35 раз», — рассказал сопредседатель Правозащитного центра партии, депутат Государственной Думы Михаил Старшинов.

Михаил Старшинов также напомнил, что вице-премьер Татьяна Голикова подчеркнула ранее, что аптеки и фармкомпании не должны использовать в своих целях ситуацию с коронавирусом и повышать цены. Она дала поручение Федеральной антимонопольной службе и Роспотребнадзору контролировать этот вопрос.

Между тем, региональный Роспотребнадзор сообщает о начале эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории Башкирии. По последним данным, на пятой неделе года, с 27 января по 2 февраля в республике заболели гриппом и ОРВИ 27 469 человек, из них 69,8% — дети.

Заболеваемость острой респираторной вирусной инфекцией среди совокупного населения региона на 35,6% выше эпидемического порога. По сравнению с предыдущей неделей она выросла на 31,3%, информирует ведомство. Эпидпорог превышен среди детей школьного возраста на 31,9%.

В Уфе за минувшую неделю зарегистрировано 7 640 случаев заболеваний ОРВИ, в том числе у детей — 4 526 случаев. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 13%. Превышение эпидемического порога заболеваемости наблюдается среди взрослого населения на 23,1%, детей 7-14 лет — на 16,6%.

Теги: медицинские маски, ФАС
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