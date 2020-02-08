Мэрия Уфы прокомментировала информацию об отмене строительства дельфинария

УФА, 4 фев 2020. /ИА «Башинформ», Вероника Нигматуллина/.

Администрация Уфы прокомментировала информацию об отмене строительства дельфинария. Ранее СМИ писали, ссылаясь на анонимные источники, что от строительства дельфинария власти отказались. Между тем, в мэрии не подтвердили и не опровергли эти данные.

По предоставленной ИА «Башинформ» информации, возможность строительства научного эко-центра образования и абилитации рассматривается. На вопрос — планирует ли «инвестор сохранить в проекте заявленные ранее инфраструктуру для содержания и публичных демонстрации выступлений дельфинов, а также создание океанариума» мэрия сообщила, что «о каких-то цифрах, параметрах и бизнес-планах говорить рано, на данном этапе ведется обсуждение с инвестором об изменении проекта полностью».

Также было отмечено, что планируется строительство многопрофильного объекта, в котором, помимо абилитации, будет и реабилитация, создадут кафедры медицинских и педагогических высших учебных заведений. Сообщается, что разработка проекта еще не стартовала, разрешительная документация на начало работ не выдана.

На запрос об итогах общественных обсуждений по проекту, администрация прокомментировала: «Итоги общественных обсуждений официально не опубликованы».

3 февраля общественники передали коллективное обращение с подписями 4240 человек против строительства объекта с использованием дельфинов в любых целях в Уфе в приемную администрации и главы республики.

6 февраля коллективное обращение передали в Приемную Президента РФ Главному федеральному инспектору по РБ Михаилу Закомалдину. 7 февраля обращение послали в Москву Председателю комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимиру Бурматову. Об этом сообщила агентству «Башинформ» эко-активистка Евгения Коновалова.

«Теперь мы ждем в течение 30 дней официального ответа и отказа от строительства любого объекта под любым названием с возможным использованием морских млекопитающих, в том числе дельфинов», — сообщила активистка.

В прошлом году осенью живых подписей члены инициативной группы собрали 2347 подписей. Петиция на Сhange.org собрала уже более 89 тысяч подписей.

О строительстве дельфинария в Уфе стало известно в сентябре прошлого года. Компания «Водный мир» вынесла на «Инвестчас» в городской администрации свой проект океанариума с наличием дельфинария. Администрация города проект одобрила, дав соответствующие поручения по его реализации. 15 ноября в Уфе прошли слушания по объекту на том же месте, но уже под названием «центр абилитации с «дельфинотерапией» для детей с ограниченными возможностями, мнения горожан разделились на ﻿«за», «против», «за с условиями». Глава Башкирии Радий Хабиров раскритиковал публичные слушания и высказался о возможной встрече общественников, выступающих против, с мэром Уфы Ульфатом Мустафиным. 27 ноября в администрации Уфы активисты встретились с властями. Мэр города сообщил, что центр нужен, а с какой «начинкой» — нужно дополнительно дорабатывать. Между тем, Минздрав Башкирии подтвердил недоказанность ﻿дельфинотерапии как метода реабилитационной помощи детям. В декабре 2019 года стало известно, что власти больше не будут проводить дополнительные публичные обсуждения по центру с дельфинами.