Башкирия в федеральных СМИ: Десант Следкома в Уфе; отец-одиночка борется за маткапитал

УФА, 4 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

Семье ветерана из Уфы вручили удостоверение к награде, присужденной 77 лет назад за умелое управление артиллерийским орудием в бою под Сталинградом.

Награда нашла героя через 77 лет. Представители военного комиссариата Башкирии передали удостоверение к ордену Красной Звезды дочери участника Великой Отечественной войны Андрея Баклана. Как пояснили в ТАСС, «к награде сержант Андрей Иосифович Баклан был представлен за умелое управление артиллерийским орудием в бою под Сталинградом. Личный состав под его командованием уничтожил около 250 солдат и офицеров противника, а также четыре ДЗОТа, семь автомашин и две пушки фашистов». В этом бою сержант Баклан получил тяжелое ранение и был эвакуирован в госпиталь. В связи с этим награда так и не была вручена, герой войны умер в 1984 году, так и не узнав о своем ордене, говорится в сообщении и уточняется, что передача удостоверения к награде дочери красноармейца Раисе Хрычевой состоялась в Уфе.

Запрыгнули в последний самолет. Газета «Аргументы недели» сообщила, что 3 февраля в Уфу прибыл последний рейс из Саньи – городского округа на юге острова Хайнань в Китае. Отмечается, что санитарные врачи осмотрели всех пассажиров самолета и не обнаружили у них признаков ОРЗ. Тем не менее круглосуточный санитарно-карантинный контроль в уфимском аэропорту продолжается. Ранее сообщалось о прекращении рейсов из Уфы в Санью в связи со вспышкой коронавируса в Китае, добавили в газете.

Росздравнадзор заявил, что разберется с инцидентом в одной из больниц в Башкирии. Как уточняет РИА Новости, речь идет о случае, когда пациенту без ног пришлось ползти по коридору местной больницы. Ролики, на которых мужчина с ампутированными ногами ползет по коридору больницы, а еще один пациент лежит на полу, опубликовали многие СМИ, напомнили в агентстве об инциденте.

Отец-одиночка и маткапитал. Телеканал НТВ узнал, что отец-одиночка из Башкирии Джамолидин Хамидов судится с Пенсионным фондом, пытаясь отстоять свое право на материнский капитал. Как выяснили на телеканале, четыре года назад его с двумя детьми бросила супруга и официально отказалась от сыновей. «На деньги от государства Хамидов надеялся купить дом, чтобы наконец переехать из комнаты в общежитии, — сообщает корреспондент НТВ в сюжете. — Но чиновники объяснили мужчине, что именно в его случае рассчитывать на поддержку не стоит. В Пенсионном фонде говорят: мать, пусть и лишенная родительских прав, является гражданкой Узбекистана. А потому ее бывший муж и дети, даже с российскими паспортами, не могут претендовать на господдержку», — пояснили на НТВ.

Башкирия в лидерах по числу ипотек. В России средний срок выплаты ипотеки вырос до 18 лет, информировала «Лента.ру», изучив данные портала недвижимости ЦИАН. Если в 2018 году ипотеку брали в среднем на 16,7 года, то в 2019-м — на 18,6 года. При этом больше всего кредитов было выдано в Москве — 80,8 тысячи, на втором месте — Московская область с 71,4 тысячи, третье место — Санкт-Петербург с 64 тысячами кредитов. Среди регионов-лидеров также Тюменская область — 52,6 тысячи, Башкортостан — 46,2 тысячи и Татарстан — 44,1 тысячи, передает Lenta.ru, отметив, что каждый год средняя сумма кредита увеличивается примерно на 100 тысяч рублей, в 2019-м она составляла 2,24 млн рублей.

«Дело Яшина» — под особым генпрокурорским надзором. «Новые Известия» пишут, что «в дни назначения Игоря Краснова Генпрокурором РФ в Уфе высадился десант Следкома». Сообщается, что резонансное дело об убийстве топ-менеджера УМПО Юрия Яшина выходит на новый виток после перехода зампреда СК РФ Игоря Краснова на должность Генпрокурора. Его подпись есть в материалах следствия по этому громкому преступлению — самому громкому и запутанному во всей истории современной Башкирии. «Особое внимание нового генпрокурора к делу дает шанс на его объективное рассмотрение, надеется уфимский юрист Роман Петров. Он защищает коммерческого директора УМПО Сергея Евстафьева, которому некто Фёдор Токарев, напавший сотоварищи на Яшина в подземном гараже, приписал «заказ» на убийство». Попытки прикрыть свое тяжкое преступление «заказным убийством» в российской истории уже были, отмечают в издании и сообщают, что «обвинительное заключение против Сергея Евстафьева основывается исключительно на показаниях Токарева — по совместительству зятя начальника отдела материально-технического снабжения УМПО Николая Ахмаметьева, который тоже проходит по делу свидетелем». Топ-менеджер УМПО Юрий Яшин был убит 20 июля 2018 года в Уфе. Утром в подземной парковке на него напали четверо мужчин, бросили в багажник Toyota Land Cruiser, принадлежавший супруге Фёдора Токарева — дочери Ахмаметьева Ольге, где затем Яшина задушили. По мнению адвокатов Евстафьева, никакого заказчика у этого убийства в ходе ограбления нет. «Защита надеется, что новой следственной группе из Главного следственного управления СК и усиленному надзору удастся установить истинные обстоятельства гибели Юрия Яшина», — пишут в «НИ».