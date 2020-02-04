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В России не планируют ограничивать весеннюю охоту из-за вспышки коронавируса

ОБЩЕСТВО
Фото: Гульфия Акулова

В России не планируют ограничивать весеннюю охоту из-за вспышки коронавируса Фото: Гульфия Акулова

УФА, 4 фев 2020. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В России не планируют отменять или ограничивать весеннюю охоту из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV в Китае, сообщает пресс-служба Минприроды.

«Минприроды России не рассматривает вопрос по закрытию весенней охоты на территории нашей страны», — пояснил директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере охотничьего хозяйства Минприроды России Андрей Филатов.

В соответствии с российским законодательством параметры, связанные с установлением сроков или запретом охоты, в том числе ограничения, определяет высшее должностное лицо субъекта РФ или руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ.

«В настоящее время информация о планируемом введении органами государственной власти субъектов РФ ограничений весенней охоты 2020 года в Минприроды России не поступала», — подчеркнули в ведомстве.

Теги: коронавирус, охота
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