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Ильдар Самерханов: «В Канаде можно встретить выходцев почти из всех районов Башкирии»

ОБЩЕСТВО
Фото: предоставлено Ильдаром Самерхановым

Ильдар Самерханов: «В Канаде можно встретить выходцев почти из всех районов Башкирии» Фото: предоставлено Ильдаром Самерхановым

УФА, 4 фев 2020. /ИА «Башинформ», Гульчачак Ханнанова/.

Ильдара Самерханова в Уфе знают многие. Когда-то он преподавал английский язык в Уфимском государственном авиационном техническом университете и Башгосуниверситете, работал директором одного из первых рекламных агентств в Уфе, частного издательства и типографии. С 2003 года живет в Канаде. Обосновался в Торонто, пробовал разные профессии, но в итоге стал известен не столько профессиональными достижениями, сколько деятельностью по пропаганде Башкирии и России.

Так, став одним из активистов местных татаро-башкирских землячеств и председателем созданной в 2019 году общественной организации «Kurultay Canada», Ильдар помогает проводить сабантуи и другие национальные праздники. Много путешествует по Башкирии, когда прилетает на родину, пропагандирует туризм в республике за ее пределами. Именно по его со сподвижниками инициативе в честь 100-летия Республики Башкортостан в прошлом году была осуществлена необычная акция: Ниагарский водопад был окрашен в цвета башкирского флага.

Недавно в собственном доме наш земляк открыл музей «Сделано в СССР», начинающий пользоваться популярностью не только у эмигрантов из бывшего Советского Союза, но и коренных канадцев. Многие предметы быта и вещи в нем уникальны, их трудно достать сейчас даже в России. При этом музей — бесплатный и открыт для всех. Отдельная экспозиция в нем посвящена Башкирии, и в ней можно увидеть курай, кубыз, национальную обувь и одежду, самовары, башкирский мед и многое другое. Часть экспозиции — художественная, в ней представлены работы художников из Башкирии. При этом создатель музея совершил настоящий подвиг — перевезти через океан, например, тяжелые старые весы или пишущую машинку — дорогого стоит в самом буквальном смысле того слова!

Многие вещи, нуждающиеся в реставрации, он ремонтирует сам. А музей, кстати, принимает в дар любые экспонаты с родины, так что желающие пожертвовать что-то музею могут связаться с его создателем в социальных сетях.

«В Канаде наши земляки живут везде. От Ванкувера, побережья Тихого океана, до Атлантики можно встретить людей чуть ли не из любого района Башкирии», — утверждает Ильдар Самерханов. При этом он не считает себя эмигрантом. «Слово «эмиграция» в наш век самолетов и интернета — это чисто физическое перемещение. Просто я расширил границы своей жизни», — говорит наш земляк.

Подробное интервью с Ильдаром Самерхановым читайте в рубрике «Земляки».

Теги: земляки
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