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Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Из-за непогоды ограничен въезд в Уфу грузовиков

ОБЩЕСТВО
Фото: администрация г.Уфа

Из-за непогоды ограничен въезд в Уфу грузовиков Фото: администрация г.Уфа

УФА, 3 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

В связи с ухудшением погодных условий и обильного снегопада временно ограничен въезд в Уфу грузового транспорта.

Ограничение действует 3 февраля с 18. до 21 часов на автомобильных дорогах общего пользования по направлениям: Уфа-Аэропорт, Уфа-Шакша-КПМ, Уфа-Жилино и Уфа-Затон-КПМ.

О снятии запрета на въезд в город для грузового автотранспорта будет сообщено дополнительно, информирует мэрия.

Теги: непогода, ограничение въезда
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