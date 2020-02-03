Из-за непогоды ограничен въезд в Уфу грузовиков
Из-за непогоды ограничен въезд в Уфу грузовиков Фото: администрация г.Уфа
УФА, 3 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.
В связи с ухудшением погодных условий и обильного снегопада временно ограничен въезд в Уфу грузового транспорта.
Ограничение действует 3 февраля с 18. до 21 часов на автомобильных дорогах общего пользования по направлениям: Уфа-Аэропорт, Уфа-Шакша-КПМ, Уфа-Жилино и Уфа-Затон-КПМ.
О снятии запрета на въезд в город для грузового автотранспорта будет сообщено дополнительно, информирует мэрия.