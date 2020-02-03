Усиление оборонного репертуара: Как изменилась работа Башкирской филармонии в 1941 году





УФА, 3 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

После начала Великой Отечественной войны изменилась не только хозяйственная, но и культурная жизнь в стране. Чем открывали новый, «военный» сезон Башкирская филармония и русский драмтеатр. Об этом — в публикации газеты «Красная Башкирия» за октябрь 1941 года. «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Национального архива РБ.

Вместе с промышленностью, транспортом, сельским хозяйством по-новому, по-военному перестраивали свою деятельность наука, литература, искусство. За четыре месяца войны большие изменения произошли в работе Башкирской филармонии, пишет газета. «Главным образом эти изменения выразились в усилении оборонного репертуара, расширении концертной деятельности в театрах, клубах, домах культуры, школах и колхозах».

Кроме произведений для концертного исполнения, полученных от Всесоюзного комитета по делам искусств при Совнаркоме СССР, Башкирская филармония включила в репертуар произведения башкирских писателей, поэтов и композиторов. «Активное участие в работе филармонии принимают сейчас писатели и поэты Исмагилов, Бикбай, Амири, композиторы Спадавеккиа, Пейко, Тикоцкий, — информирует газета 30 октября 1941 года. — Большим успехом у слушателей пользуется стихотворение Баязита Бикбая «Смерть фашистам» и произведение башкирского народного сказителя Саита Исмагилова "Победа будет за нами"».

В репертуаре вокалистов филармонии были песни башкирских композиторов, духовой оркестр исполнял «Башкирскую красноармейскую» композитора Антонио Спадавеккиа. Были приняты к постановке оборонный скетч местного автора С. Волкова – «Медсестра Гюльсара».

Хотя программы концертов составлялись в основном из произведений оборонной тематики, не забыт был и развлекательный жанр. При этом значительно выросла концертная деятельность Башкирской филармонии. Если за первое полугодие 1941-го филармония провела 321 концерт, то лишь за три месяца военного времени – июль, август, сентябрь – был организован 571 концерт. Из 330 концертов, проведенных в июле и августе, 181 был организован в райцентрах и колхозах, 18 концертов специально для детей. Также артисты Башфилармонии организовали шесть концертов, весь сбор от которых — 9 500 рублей — был передан в фонд обороны страны.

Вместе с расширением концертной деятельности повысилось и качество исполнения, главным образом, за счет привлечения к работе крупнейших мастеров искусства. Теперь в концертах Башкирской филармонии участвовали народные артисты Украинской ССР — лауреат Сталинской премии Зоя Гайдай, Иван Паторжинский и Андрей Иванов, а также многие заслуженные артисты УССР.

«Большим событием в жизни филармонии надо признать также проведение гастрольных концертов лауреатов Сталинской премии Исаака Дунаевского, Дмитрия Покрасса, Любови Орловой, а также спектаклей театра кукол под руководством Сергея Образцова и театра еврейской оперетты при участии Анны Гузик», — отмечают в газете.

Тогда в составе Башфилармонии работали: ансамбль башкирского народного танца, ансамбль эстрады и миниатюр, башкирская и русская эстрадные бригады, театр оперетты, духовой оркестр, эстрадно-цирковая бригада, бригада одесской эстрады и филармоническая группа.

Для того чтобы еще больше приблизить свою работу «к народу», в Стерлитамаке создавался филиал Башкирской филармонии. Для обслуживания глубинных колхозов организовывались несколько башкирских национальных бригад артистов и эстрадных групп.

Уфимский русский драматический театр новый сезон 1941-го открывал пьесой лауреата Сталинской премии Константина Тренева «Любовь Яровая». Также театр работал над пьесами «Продолжение следует» — о борьбе с германским фашизмом, и комедией «В степях Украины», рисующей достижения социалистического строительства. Кроме того, в репертуар театра были включены пьесы Соловьева «Фельдмаршал Кутузов» и Бикбая «Салават», дающие картины героического прошлого русского и башкирского народов.

В издании также отмечают, что после начала войны коллектив Уфимского русдрамтеатра «пополнили высококвалифицированные артисты, заслуженные артисты Украинской ССР А. Е. Сонц, В. И. Освецимский и М. Ф. Романов».

Материалы предоставлены Национальным архивом РБ.