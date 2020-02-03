Фото: Ксения Калинина В Башкирии избили беременную лор-врача Фото: Ксения Калинина

УФА, 3 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

В Нефтекамской городской больнице 3 февраля состоялась врачебная комиссия, где рассматривался факт избиения лор-врача детской поликлиники. По информации пресс-службы республиканского профсоюза работников здравоохранения, утром 31 января мать 11-месячного ребенка вызвала скорую помощь. В приемном покое детского отделения больницы Нефтекамска врач осмотрел ребенка, сделал инъекции. В госпитализации малыш не нуждался, матери было дано направление на лечение к лор-врачу по месту жительства.

«В поликлинике мать вела себя агрессивно, постоянно снимала на телефон. При этом врач не отказывалась осмотреть ребенка, просила, чтобы ее не снимали на камеру и не мешали работать. Недовольная поведением врача мать, обратилась с жалобой к заведующему детским отделением. В это время в кабинет ворвался дед ребенка и избил беременную женщину. Свидетели избиения были опрошены сотрудниками следственных органов. Сейчас пострадавшая находится на лечении в РКБ им. Г.Г. Куватова. Лечение ребенку в поликлинике было назначено другим лор-врачом», — сообщили в профсоюзе.

Правовой инспектор Республиканской организации профсоюза работников здравоохранения Илья Дмитриев пояснил, что в больнице идет внутреннее расследование по факту оказания помощи ребенку и параллельно полиция расследует факт избиения врача.

«Обстоятельства, произошедшие в детской поликлинике Нефтекамска, никак не оправдывают нанесение медику телесных повреждений. В данном случае правомочно говорить о возбуждении уголовного дела по факту нанесения тяжких телесных повреждений. Профсоюз, в свою очередь, будет внимательно следить за ходом расследования, оказывая юридическую помощь пострадавшей», — сказал он.