Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии госпитализирован школьник с подозрением на новый коронавирус Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 3 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

В Стерлитамаке восьмиклассника положили в больницу с подозрением на новый коронавирус. Информация о госпитализации появилась в местных пабликах. Портал cityopen.ru обратился за комментарием к главному врачу детской городской больницы Борису Шарипову.

Выяснилось, что мальчик вместе с родителями отдыхал на острове Хайнань в Китае. Недавно они вернулись из отпуска, школьник почувствовал себя плохо. Его увезли в инфекционную больницу.

«Сейчас у ребенка взяты анализы, результаты будут готовы через несколько дней. Возможно, речь идет об обычном ОРВИ, которое, учитывая неблагоприятные погодные условия, может быть связано с акклиматизацией организма ребенка», — прокомментировал врач.

Как информировало агентство «Башинформ», в Башкортостане, по состоянию на 3 февраля, больных новым коронавирусом не зарегистрировано. На территории республики организован комплекс противоэпидемических мероприятий по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.