Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.13

EUR 69.59

3 февраля Понедельник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии госпитализирован школьник с подозрением на новый коронавирус

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии госпитализирован школьник с подозрением на новый коронавирус Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 3 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

В Стерлитамаке восьмиклассника положили в больницу с подозрением на новый коронавирус. Информация о госпитализации появилась в местных пабликах. Портал cityopen.ru обратился за комментарием к главному врачу детской городской больницы Борису Шарипову.

Выяснилось, что мальчик вместе с родителями отдыхал на острове Хайнань в Китае. Недавно они вернулись из отпуска, школьник почувствовал себя плохо. Его увезли в инфекционную больницу.

«Сейчас у ребенка взяты анализы, результаты будут готовы через несколько дней. Возможно, речь идет об обычном ОРВИ, которое, учитывая неблагоприятные погодные условия, может быть связано с акклиматизацией организма ребенка», — прокомментировал врач.

Как информировало агентство «Башинформ», в Башкортостане, по состоянию на 3 февраля, больных новым коронавирусом не зарегистрировано. На территории республики организован комплекс противоэпидемических мероприятий по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Теги: коронавирус, болезни
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии при странных обстоятельствах в квартире погибли студент и школьница
В Бирске в прошедшие выходные при странных обстоятельствах погибли два человека. Как сообщает ГТРК «Башкортостан», ссылаясь на источник, в съемной однок
Где в Башкирии будут строиться водопроводы в 2020 году
В Башкирии в текущем году запланировано строительство централизованного водопровода в следующих населенных пунктах: Уфа, Демский район, пос. Кустаре
В МЧС Башкирии опровергли информацию о нашествии волков
Жителей Башкирии напугала информация, распространяемая в соцсетях и мессенджерах. Якобы в единую дежурно-диспетчерскую службу поступило официальное сооб
В Башкирии в ближайшие дни прогнозируется теплая погода
В Башкирии в ближайшие дни прогнозируется теплая погода, сообщает республиканское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Сего
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть