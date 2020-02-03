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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Глава Башкирии объявил о проведении «Цифрового часа»

ПОЛИТИКА
Фото: Андрей Старостин

Глава Башкирии объявил о проведении «Цифрового часа» Фото: Андрей Старостин

УФА, 3 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

Глава республики Радий Хабиров объявил о проведении «Цифрового часа» в республиканском правительстве.

«Давайте проводить новый отраслевой час — «Цифровой», — предложил он на оперативном совещании в правительстве. — Мы занимаемся здравоохранением, образованием, ЖКХ, но ключевое направление, которое обеспечит развитие нашей экономики, — это цифровизация. Со следующей недели мы переходим в такой формат. Сформируйте повестку, начните с простых, понятных вещей. Надо учиться у тех субъектов России, которые ушли вперед. Мы должны думать о будущем».
По уже сложившейся традиции, на таких отраслевых часах в республиканском правительстве обсуждаются самые актуальные вопросы, нередко требующие незамедлительного решения.

Теги: цифровизация, Цифровой час, Радий Хабиров
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