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Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе застройщик не подключил жилой заселенный дом к центральной канализации

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба регионального отделения ОНФ

Фото: пресс-служба регионального отделения ОНФ

УФА, 3 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

Активисты ОНФ в Башкортостане призвали администрацию Уфы обязать застройщика подключить дом на улице Белебеевской, 6, к центральной канализационной системе. Сейчас жильцы многоквартирного жилого здания, построенного в частном секторе, пользуются накопительным септиком, который постоянно переполняется, источая зловонный запах. Больше всего в этой ситуации страдает Людмила Горохова, живущая по соседству. Все нечистоты стекают во двор ее индивидуального жилого дома, отравляя почву и воздух.

«Изначально было понятно, что строить многоквартирный дом в частном секторе нельзя. Инженерные коммуникации не рассчитаны на большое количество жителей. В 2016 году мы совместно с администрацией Уфы пытались остановить стройку, но, к сожалению, дом все же был достроен и заселен. Квартиры здесь активно покупались уже на стадии строительства. В итоге заложниками ситуации стали не только жители частного сектора, которые живут в антисанитарных условиях, но и 18 семей, купившие жилье в этом неблагополучном доме», — рассказал глава регионального исполкома ОНФ в Башкортостане Виталий Брыкин.

Проблема усугубляется отсутствием управляющей компании, оказывающей услуги по обслуживанию дома. Текущие вопросы по содержанию жители решают сами, но, судя по ситуации с переполненным накопительным септиком, получается у них не всегда хорошо.

Представители ОНФ направили обращения в администрацию Уфы и государственный комитет по жилищному и строительному надзору с просьбой принять меры по обеспечению жителей улицы Белебеевской комфортными условиями для проживания.

Теги: ОНФ, строительство
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