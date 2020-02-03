Фото: Валерий Шахов МЧС Башкирии предупреждает жителей республики о мокром снеге с дождем Фото: Валерий Шахов

УФА, 3 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

МЧС Башкирии предупреждает жителей республики об ухудшении погодных условий. По прогнозам синоптиков, с 20.00 часов 3 февраля до 20.00 часов 4 февраля в регионе ожидается облачная погода. Осадки в виде мокрого снега и дождя. В отдельных районах гололед, налипание мокрого снега на провода и деревья, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер южный 9-14 м/с, местами порывы могут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0,-5 градусов, по юго-востоку до -10, днем +2,-3.

На автодорогах местами снежные заносы, снежный накат, гололедица, ухудшение видимости в осадках до одного-двух километров.