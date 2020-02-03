В Госдуме приступили к обсуждению инициативы Путина о бесплатном питании школьников

УФА, 3 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

В Госдуме приступили к обсуждению законодательных инициатив президента РФ Владимира Путина по обеспечению учеников начальных классов бесплатным горячим питанием.

«В Госдуму поступили законодательные инициативы президента РФ по обеспечению бесплатным горячим питанием школьников. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин направил поступивший документ в профильный комитет по образованию и науке», — информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу нижней палаты парламента.

Ранее в послании Федеральному Собранию Владимир Путин предложил обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников с первого по четвертый классы.

Как уточнили в пресс-службе Госдумы, поправки президента дополняют закон об образовании пунктом, в соответствии с которым учащиеся начальных классов обеспечиваются не менее одного раза в день бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда и горячего напитка. Финансирование будет идти за счет ассигнований из федерального, регионального, местного бюджетов и иных источников, отвечать за обеспечение горячим питанием будет учредитель школы. Другая поправка устанавливает возможность предоставления бюджетам субъектов РФ субсидий из федерального бюджета на софинансирование организации горячего питания.

Третья поправка касается сроков введения новой системы: как уточнили в пресс-службе Госдумы, глава государства предложил, чтобы мероприятия по обеспечению условий для организации бесплатного горячего питания младшеклассников осуществлялись «поэтапно с 1 сентября 2020 года по 1 сентября 2023 года».

В Башкирии на сегодняшний день в 1-4 классах обучаются 220 070 школьников. С 1 сентября 2019 года бесплатное питание в школах Башкирии организовано для 2067 детей с инвалидностью без статуса «ограниченные возможности здоровья», 10 841 ребенка со статусом «ОВЗ», 28 058 учеников из многодетных и малообеспеченных семей. Ожидаемое количество всех получателей социальной поддержки в 2021 году — 221 905 человек.