Фото: ИА «Башинформ» Госавтоинспекция Башкирии рекомендует водителям воздержаться от поездок из-за снегопада Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 3 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

На дорогах Башкортостана 3 февраля наблюдается ухудшение погодных условий. Региональная Госавтоинспекция в условиях сильного снегопада рекомендует воздержаться от поездок, в случае движения соблюдать максимальную аккуратность, снизить скорость и увеличить дистанцию.

«Сотрудники ГИБДД ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения и несут службу на аварийно-опасных участках автодорог», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В Башкирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды проинформировали, что в Уфе 3 февраля ожидается облачная погода с прояснениями, временами небольшой снег. Ветер южный, юго-восточный 9-14 м/с, местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха составит -2,-4 градуса.