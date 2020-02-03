Российский инвестфорум в Сочи перенесли на другие сроки из-за коронавируса

УФА, 3 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

Российский инвестиционный форум в Сочи, который должен был пройти с 12 по 14 февраля, перенесли на другие сроки из-за угрозы коронавируса. Премьер-министр правительства страны Михаил Мишустин сообщил об этом на оперативном совещании со своими заместителями.

«Мы эту ситуацию обсуждали, предлагаю не отменить, а перенести его, как мы обсуждали, на другие сроки. В этом смысле нужно, конечно, в первую очередь думать о безопасности и здоровье наших граждан, да и участников форума. Предлагаю перенести форум, обсудив с организаторами и основными участниками возможные даты», — цитирует слова премьера ТАСС.

Вице-премьер Татьяна Голикова на этом же оперативном совещании предлагала вовсе отменить форум. По словам другого вице-премьера Дмитрия Чернышенко, на форум уже зарегистрировались более 4000 участников, из них 500 — иностранцы.

«Из них половина — представители стран, в которых официально зарегистрировано заражение коронавирусом. С одной стороны, конечно, некорректно им отказывать, но, с другой стороны, нельзя подвергать опасности остальных участников форума», — отметил Чернышенко.

Премьер-министр поручил также Минфину посмотреть расходы, которые понесли организаторы, чтобы соответствующим образом их компенсировать.