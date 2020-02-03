Башкирия в федеральных СМИ: Изюминка Матча звезд АСБ в Уфе; «юлаевец» поделился эмоциями

УФА, 3 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

Сенатор от Башкирии рассказала, как понимать данные социологии об отношении жителей страны к конституционной реформе.

«Это – тема нашей национальной безопасности». По данным опроса Левада-центра, «47% жителей России считают, что предложенные президентом Владимиром Путиным поправки в Конституцию нужны только ему самому, чтобы расширить его полномочия и позволить оставаться у власти после 2024 года. Почти столько же, 44% участников исследования, полагают, что изменения Основного закона, напротив, понадобились, чтобы улучшить систему управления государством в интересах большинства населения страны», сообщили в НСН и привели по этому поводу разъяснения экспертов. В частности, сенатор от Башкирии, глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, которая входит в рабочую группу по поправкам в Конституцию, сообщила НСН, что «люди подозревают Путина в попытке любым способом удержаться у власти, потому что не знакомы с предлагаемыми поправками». «Та половина, которая говорит о демократизации государства, как раз ознакомилась с пакетом предложений, и они понимают, о чем идет речь. Другая половина, которая говорит, что поправки нужны, чтобы продлить власть Путина, не читала поправок. Я уверена на 100%. Знаете: "Я эту книгу не читал, но она мне не нравится". Поэтому, как член рабочей группы, я искренне убеждена, что работа по разъяснению, встречи сейчас очень-очень важны», — подчеркнула Гумерова. Она также категорически опровергла предположение, что рабочая группа служит дымовой завесой для спецоперации власти по конституционной реформе, отмечается в НСН. «Думать, что это какая-то ширма!.. А почему тогда мы получили уже более ста предложений?! …Разве плохо закрепить статус Победы? Разве плохо закрепить это в Конституции, в Основном законе страны? Не допустить посягательства, чтобы даже мысли ни у кого не было?! …Это – тема нашей национальной безопасности», — подчеркнула сенатор от Башкирии.

О ползущем инвалиде и избитой беременной женщине-враче. О таких фактах, выявленных в больницах Башкирии, передали практически все федеральные СМИ. В частности, «Известия» написали, что «в минздраве Республики Башкортостан прокомментировали видео из местной больницы, на котором инвалид без ног ползал по коридору». Ролик был снят в Иглинской ЦРБ. «На кадрах видно, что пациент без ног ползком передвигается по коридору, при этом на него никто не обращает внимания. Еще один пациент лежит на матраце прямо на полу, хотя за ним стоит пустая кушетка», — рассказали в газете. «В ситуации, может никто не сомневаться, мы однозначно разберемся. Глаза на такие моменты я не закрывал и закрывать не буду», — цитирует издание сообщение главы Минздрава Башкирии в Facebook.

Газета «АиФ-Москва» информировала, что СКР проводит проверку по факту избиения беременной женщины-врача на рабочем месте в башкирской больнице. Инцидент произошел в городе Нефтекамске, уточняет издание. Нападавший — родственник ребенка, чья семья отказалась от посещения кабинета неотложной помощи. На телеканале ОТР передали подробности этого чрезвычайного происшествия. «Взрослый мужчина избил врача на рабочем месте, исполняющего свой долг, прилюдно. По словам очевидцев, он вытащил ее из кабинета за волосы», — приводит телеканал сообщение главы Минздрава РБ в Facebook. Министр добавил, что от побоев, стресса врач, беременная женщина, потеряла сознание, она находится в больнице, «под угрозой ее будущий ребенок».

Потерпевшие дети. Тем временем портал NEWS.ru назвал регионы, где дети чаще всего становятся жертвами преступлений. Башкирия оказалась в первой пятерке таких. А наиболее часто дети становятся потерпевшими в результате преступлений в Челябинской (две тысячи несовершеннолетних), Кемеровской (1,7 тысячи) и Свердловской (1,6 тысячи) областях, сообщил портал со ссылкой на данные МВД России за первое полугодие 2019 года. В число пяти регионов с высокими показателями вошли Пермский край (1,6 тысячи) и Башкортостан (1,6 тысячи), говорится в сообщении. За 5 лет в стране число потерпевших детей увеличилось на 17%.

Как взрыв разорвал легковушку на заправке в Башкирии, показали «Вести.ру». В сюжете говорится, что «1 февраля, на автозаправочной станции в городе Мелеузе произошел взрыв. Момент ЧП запечатлела камера наблюдения, а последствия сняли на видео очевидцы». На записи видно, как автомобиль Renault Logan, стоявший около колонки, буквально разорвало взрывом газового баллона, лежавшего в багажнике легковушки. Водитель не пострадал, так как во время инцидента находился у кассы, пояснили на портале.

После поражения. Нападающий «Салавата Юлаева» Никита Сошников поделился на «Матч ТВ» эмоциями после гостевого поражения от «Адмирала» (3:4). «Прежде всего, мы неудачно начали матч, проспали, допускали ненужные ошибки в первом периоде. Получилась только концовка игры. Соперник был заряженный, они с первых смен дали понять, что борются за плей-офф, а не номер вышли отбывать», — цитирует телеканал слова Сошникова, уточнив, что после матча 2 февраля «Салават» расположился на шестом месте в Восточной конференции.

Рейтинг регионов России по уровню развития командных игровых видов спорта представили «Спорт-Экспресс» и Фонд «Петербургская политика». Издание сообщает, что на первом месте вновь оказалась Москва, на втором –Татарстан, он обошел Санкт-Петербург, и сейчас Северная столица опустилась на третье место. Башкирия в этом рейтинге заняла десятое место, опустившись на один пункт с июля 2019 года.

Как в Уфе прошел «Матч звезд АСБ» и об изюминке этого шоу подробно рассказал «Коммерсантъ». По уровню организации, антуражу, зрительскому интересу, ради удовлетворения которого пришлось проводить игру на восьмитысячной хоккейной «Уфа-Арене», «Матч звезд Ассоциации студенческого баскетбола» в Уфе ничем не уступал аналогичным шоу, устраиваемым профессиональными лигами, отмечают в издании. При этом зрительский интерес в Уфе был выше, чем в других городах. «На баскетбол в субботу пришло 5560 человек. Хороший показатель даже по меркам профессионального баскетбола в Европе», — говорится в сообщении. Отмечается также, что в Уфе организаторы прибегли к необычному варианту, смешав в рамках одной встречи в формате «Восток» против «Запада» и студентов, и студенток. За такой вариант точно похвалят борцы за гендерное равенство, пишет «Ъ» и разъясняет, что «изюминка в том, что в каждой команде было по 12 парней и шесть девушек. А сам формат игры предусматривал, что в первой четверти играют студенты, во второй студентки, в третьей происходит смешение полов». В итоге «Восточные» победили со счетом 127:117.