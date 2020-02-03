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В МЧС Башкирии опровергли информацию о нашествии волков

ОБЩЕСТВО
Фото: соцсети

В МЧС Башкирии опровергли информацию о нашествии волков Фото: соцсети

УФА, 3 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

Жителей Башкирии напугала информация, распространяемая в соцсетях и мессенджерах. Якобы в единую дежурно-диспетчерскую службу поступило официальное сообщение о том, что со стороны Бурзянского района движется большая стая волков.

«Предупредите родителей, чтобы держали детей в поле зрения. Следует ограничить прогулки, запретить рыбалку и т.д. Информация от Добровольской, пограничники подтвердили», — говорится в распространяемом сообщении, которое дополняет фотография стаи волков, сделанной с воздуха.

Агентство «Башинформ» обратилось за комментарием по поводу данной информации в пресс-службу регионального МЧС.

«По данному вопросу Главным управлением МЧС России по РБ организовано взаимодействие с Министерством природопользования и экологии РБ, в чьем ведении находится государственный мониторинг объектов животного мира в соответствии со статьей 15 ФЗ «О животном мире». В ходе взаимодействия установлено, что поступившая информация подтверждения не получила. Просим жителей республики сохранять спокойствие и доверять официальным источникам», — пояснил руководитель пресс-службы МЧС РБ Алик Шарафутдинов.
Такая же информация распространилась и в Казахстане. По данным «Хабар 24», видео снято в Новосибирской области. На кадрах зафиксированы стада сибирского оленя.

Теги: МЧС РБ, соцсети, животные
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