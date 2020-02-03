В суперфинал конкурса «Лидеры России» вышли 6 представителей Башкортостана

УФА, 3 фев 2020. /ИА «Башинформ»/.

Объявлены имена 30 финалистов третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России 2020», прошедших в суперфинал от Приволжского федерального округа. Из них 7 участников представляют Татарстан, 6 – Башкортостан, 4 – Чувашию,три финалиста – из Нижегородской области, по два представителя от Оренбургской, Самарской областей и Республики Мордовия, по одному финалисту – от Пермского края, Саратовской, Пензенской областей и Республики Марий Эл. Всего в полуфинале от нашей республики принимали участие 40 человек.

«Участники полуфинала в Приволжье очень разные – среди них есть представители ракетно-строительной промышленности, индустрии развлечений, пекари, сотрудники гражданской авиации, издатели, владельцы бизнеса, госслужащие. В полуфинале принимает участие мама девятерых детей. У 47 конкурсантов – научные степени: 44 – кандидаты наук, три участника имеют докторскую степень, – рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров. – Всего в полуфинале приняли участие 282 человека из всех регионов федерального округа. И все они – уже победители, потому что успешно прошли серьезный отбор из почти 42 тысяч заявок».

«Конкурс «Лидеры России» – не только попытка реализовать механизм социальных лифтов, но и найти людей, которые могут решать сложные вопросы и имеют свежий взгляд на проблемы, – прокомментировал общественный и государственный деятель, член наблюдательного совета конкурса «Лидеры России» Михаил Швыдкой. – Сегодняшние ребята способны и готовы смотреть на проблемы по-другому. Они очень хорошо чувствуют меняющийся мир. Приблизительно 40% участников – это те, кто также заявлялся на первый и второй сезоны. У них есть навыки, но, тем не менее, они идут вновь сюда. По разным причинам – и не только для того, чтобы их заметили, а, чтобы самореализоваться».

В течение двух дней полуфинала конкурса «Лидеры России» в ПФО участники решали управленческие кейсы разной степени сложности. По итогам работы каждый конкурсант получил от оценщиков персональные рекомендации, которые помогут составить дальнейший план личностного саморазвития.Суперфинал конкурса пройдет весной в Сочи.

В список финалистов конкурса «Лидеры России 2020» из Башкортостана вошли Арсен Аюпов, Тимур Зайнуллин, Азат Исангулов, Рустам Кантюков, Рамиль Муталлапов, Николай Поподько.